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كُتّاب وآراء
حادثة سير دموية تصرع 3 أشخاص بالرحامنة
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، اليوم الإثنين، في حادثة سير مميتة في الطريق الوطنية رقم 9، على مستوى المنطقة المحاذية لقنطرة السكة الحديدية داخل المجال الترابي لجماعة سيدي بوعثمان، بإقليم الرحامنة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالكين لفظوا أنفسهم في الحين، إثر اصطدام سيارة خفيفة بشاحنة من الحجم الكبير، مضيفة أن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، ونقلوا على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمراكش.
وفور علمها بالحادث انتقلت مصالح الدرك الملكي إلى مكانه، حيث أشرفت، بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات، وفتحت تحقيقا في ملابسات وظروف الحادثة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
الا ان هاده الحوادث كثيرة على بلدنا قليلا ما تسمع عن مثلها في اوروبا هل التهور و الرشوة هي السبب؟؟؟؟؟)