24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4208:1313:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "اقتصاديو الاستقلال" يتهمون حكومة العثماني بتجاهل "تعثرات التنمية" (5.00)

  2. قافلة طبية تستهدف ساكنة فقيرة في ناحية إنزكان (5.00)

  3. التتويج التاريخي للرجاء بكأس "الكاف" يخرج البيضاويين إلى الشوارع (5.00)

  4. سوسيولوجي: العلم لا يناقض الدين .. والتخلف يولد معاداة المعرفة (5.00)

  5. الجامع المانع في الشعر الأمازيغي التقليدي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حادثة سير دموية تصرع 3 أشخاص بالرحامنة

حادثة سير دموية تصرع 3 أشخاص بالرحامنة

حادثة سير دموية تصرع 3 أشخاص بالرحامنة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 03 دجنبر 2018 - 20:30

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، اليوم الإثنين، في حادثة سير مميتة في الطريق الوطنية رقم 9، على مستوى المنطقة المحاذية لقنطرة السكة الحديدية داخل المجال الترابي لجماعة سيدي بوعثمان، بإقليم الرحامنة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالكين لفظوا أنفسهم في الحين، إثر اصطدام سيارة خفيفة بشاحنة من الحجم الكبير، مضيفة أن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، ونقلوا على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمراكش.

وفور علمها بالحادث انتقلت مصالح الدرك الملكي إلى مكانه، حيث أشرفت، بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات، وفتحت تحقيقا في ملابسات وظروف الحادثة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - guerouani الاثنين 03 دجنبر 2018 - 20:59
اولا رحم الله الموتى ورزق اهلهم الصبر و السلوان و يشافي المرضى
الا ان هاده الحوادث كثيرة على بلدنا قليلا ما تسمع عن مثلها في اوروبا هل التهور و الرشوة هي السبب؟؟؟؟؟)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - إسماعيل الاثنين 03 دجنبر 2018 - 21:12
يا لطيف إلطف بنا وإستر. التربية والوعي أساسان العيش في مجتمع ناضج ومنظم. إحفظنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - مغربي الاثنين 03 دجنبر 2018 - 21:15
رحمهم الله برحمته الواسعة وأسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - حرب الطرق الاثنين 03 دجنبر 2018 - 21:17
نسأل السلامة من الطريق وشر الطريق قد تكون سياقتك رائعة ولكنك قد تصادف متهورا لايعرف يمينه من شماله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - l'expert retraite bénévole الاثنين 03 دجنبر 2018 - 21:22
اللهم إحفظنا من آفات حوادث السير و إعتدائات المشرملين التي تحوم بنا في كل وقت و حين يا رب العالمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.