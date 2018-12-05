بيع كنز مزعوم يُسقط عصابة للنصب باشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

أوقفت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي ببيوكرى، ثلاثة أشخاص بمركز الجماعة الترابية إمي امقورن، ضواحي اشتوكة آيت باها، لضبطهم متلبّسين بمحاولة بيع كنز مزعوم لأحد الأشخاص بالمنطقة.

وفي تفاصيل الواقعة، فقد تقدّم شخص من منطقة إمي امقورن بشكاية إلى مصالح الدرك الملكي، عرض فيها تلقيه لوعد من طرف الموقوفين ببيعه كنزا عبارة عن مجوهرات وحلي قديمة مستخرجة من إحدى المباني المهجورة، وحدّدوا مبلغ عملية البيع في 60 مليون سنتيم.

ونصبت المصالح الدركية للمركز الترابي بيوكرى كمينا للعصابة، التي ينحدر أفرادها من نواحي مراكش وكلهم من ذوي السوابق القضائية في مجال النصب والاحتيال، وأفلحت في توقيفهم على متن سيّارة بمركز إمي امقورن، وعُثر بحوزتهم على مجوهرات مزورة.

ووُضع أفراد العصابة الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معهم، قبل أن تقديمهم أمام أنظار العدالة.