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كُتّاب وآراء
أمن مطار البيضاء يوقف مسافرا هدد مضيفة طيران
تدخلت عناصر الشرطة المشتغلة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، صباح اليوم، لإيقاف مسافر هدد وسبّ مضيفة على متن رحلة جوية قادمة من مطار أبوظبي بالإمارات.
وقد احتشدت عناصر الشرطة أمام بوابة الطائرة التابعة لشركة الاتحاد للطيران التي حطت بمطار البيضاء على الساعة الثامنة وعشرين دقيقة قادمة، واقتادت المسافر المعني إلى مقر الشرطة للتحقيق معه.
مصدر هسبريس أكد أن المسافر، المنحدر من أحد البلدان الأسيوية، هدّد المضيفة بالقتل وسبها بألفاظ نابية، لتقرر إخبار ربان الطائرة الذي ربط الاتصال بسلطات المطار التي أخطرت الشرطة بدورها.