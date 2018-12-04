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كُتّاب وآراء
20 درهما تتسبب في اعتقال حارس أمن بسطات
أمرت النيابة العامّة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بوضع حارس أمن خاص تحت تدبير الحراسة النظرية، وعرضه عليها غدا الأربعاء في حالة اعتقال، للاشتباه فيه بالارتشاء، مقابل تسهيل ولوج سيّدة مريضة إلى المستشفى الإقليمي ببرشيد.
وحسب مصادر هسبريس، فإن إحدى السيدات تقدّمت بشكاية إلى وكيل الملك بمحكمة برشيد، تبسط فيها أنها تعرّضت لطلب رشوة من حارس أمن خاص بالمركز الاستشفائي برشيد، قدّرتها بعشرين درهما، مقابل تسهيل استفادتها من خدمات المرفق العمومي سالف الذكر.
وأوضحت المصادر ذاتها أن النيابة العامة أعطت تعليماتها بالانتقال إلى المستشفى للقيام بالمتعيّن، بعد نسخ الرقم التسلسلي لورقة مالية قيمتها 20 درهما، وانتقلت عناصر الضابطة القضائية رفقة المشتكية وفاجأت حارس الأمن الخاص وقامت بتفتيشه؛ إلا أنها لم تحجز أي شيء بحوزته، باستثناء العثور على الورقة المالية مرمية على الأرض.
الحادث عجّل باحتجاج عدد من رفاق حارس الأمن الخاص وبعض المستخدمين بالمركز الاستشفائي الرّازي ببرشيد، يعلنون تضامنهم مع زميلهم، مقدّمين شهادات تنوّه باستقامته في العمل وطيبته في التعامل مع مرتادي المستشفى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
انظرو الا الرشوة ذات القيمة المرتفعة 20 DH كلا أين هي المعايير بالملايين
الا تخحلوا من انفسكم