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الرئيسية | حوادث | 20 درهما تتسبب في اعتقال حارس أمن بسطات

20 درهما تتسبب في اعتقال حارس أمن بسطات

20 درهما تتسبب في اعتقال حارس أمن بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 17:18

أمرت النيابة العامّة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بوضع حارس أمن خاص تحت تدبير الحراسة النظرية، وعرضه عليها غدا الأربعاء في حالة اعتقال، للاشتباه فيه بالارتشاء، مقابل تسهيل ولوج سيّدة مريضة إلى المستشفى الإقليمي ببرشيد.

وحسب مصادر هسبريس، فإن إحدى السيدات تقدّمت بشكاية إلى وكيل الملك بمحكمة برشيد، تبسط فيها أنها تعرّضت لطلب رشوة من حارس أمن خاص بالمركز الاستشفائي برشيد، قدّرتها بعشرين درهما، مقابل تسهيل استفادتها من خدمات المرفق العمومي سالف الذكر.

وأوضحت المصادر ذاتها أن النيابة العامة أعطت تعليماتها بالانتقال إلى المستشفى للقيام بالمتعيّن، بعد نسخ الرقم التسلسلي لورقة مالية قيمتها 20 درهما، وانتقلت عناصر الضابطة القضائية رفقة المشتكية وفاجأت حارس الأمن الخاص وقامت بتفتيشه؛ إلا أنها لم تحجز أي شيء بحوزته، باستثناء العثور على الورقة المالية مرمية على الأرض.

الحادث عجّل باحتجاج عدد من رفاق حارس الأمن الخاص وبعض المستخدمين بالمركز الاستشفائي الرّازي ببرشيد، يعلنون تضامنهم مع زميلهم، مقدّمين شهادات تنوّه باستقامته في العمل وطيبته في التعامل مع مرتادي المستشفى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سعيد الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 17:28
المتهم بريء حتى تتم إدانته بعد البينة والأدلة
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2 - hamid الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 17:33
انها فعلا مهزلة كبرى يوميا نرى مجرمون برتكبون جرائم بشعة و يروعون المواطنين و أمام أعين الأمن و بعلم من النيابة العامة و لا يتم القبض عليه و لا حتى متابعتهم في حين شخص مستضعف اتهم بطلب مبلغ بسيط نظرا لظروفه المزرية يستأسد الجميع عليه من امن و نيابة عامة.
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3 - عبدالله الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 17:33
لاحول ولاقوة الا بالله
انظرو الا الرشوة ذات القيمة المرتفعة 20 DH كلا أين هي المعايير بالملايين
الا تخحلوا من انفسكم
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4 - Morocco الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 17:36
حراس الأمن الخاص،معظمهم طغاة ومستغلون...
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5 - Hassan Sima الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 17:38
الأمر بسيط إن تبث ذخولهـا المستشفى وخروجهـا فهـي على صواب وإن حصل العگس هـذا يعني أنهـا منعت من الدخول لأسباب ما وعليه تگون الأخيرة تريد الإنتقام فغالبا خسرت أگثر من 20 درهـم في طريقهـا إلى الشرطة لا أحب من يطلب الرشوة إلا أني تعاطفت مع المعتقل ونتمنى ظهـور الحقيقة
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