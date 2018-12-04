أمن الرباط يوقف متورطين في سرقات بالعنف

هسبريس من الرباط

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الثلاثاء، سبعة مشتبه فيهم، من بينهم فتاتان وشخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عمليات سرقة بالعنف من داخل محلات تجارية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام أربعة من المشتبه فيهم بارتكاب سرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض من داخل محل للحلاقة بحي حسان بالرباط، بتحريض من المشتبه فيها الخامسة التي كانت تشتغل بالمحل نفسه في وقت سابق؛ وهي السرقة التي أسفرت عن الاستيلاء على مبالغ مالية ومتعلقات شخصية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

كما مكنت عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، وفق البلاغ ذاته، من العثور بحوزة المشتبه فيهم على جزء من المسروقات، فضلا عن إيقاف شخصيْن آخريْن يشتبه في تورطهما في إخفاء وتصريف جزء من متحصلات عمليات السرقة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث المنجزة أظهرت أيضا أن الموقوفين متورطون في ارتكاب سرقة مماثلة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، تم تسجيلها بمحل آخر للحلاقة كائن بحي أكدال بتاريخ 28 نونبر المنصرم.