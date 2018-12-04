24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:14
|13:22
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فرنسا بين خريف 1968 وربيع 2018
- الجامع المانع في الشعر الأمازيغي التقليدي
- موسم المغربي الرحيلي يصل النهاية بأم صلال
- مصر تفرج عن أقدم سجين بعد 45 سنة في السجن
- حكومة المكسيك الجديدة تبيع طائرة رئاسية فاخرة
"العدل والإحسان" تُرجع تنامي هجرة الأطباء إلى "الريع والاحتقان" (5.00)
عملية نصب عقارية بـ300 مليار سنتيم تستنفر الوكيل العام للملك (5.00)
مركزيات نقابية تنسحب من جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة (5.00)
الإمارات تكرم السفير المغربي الأسبق عزيز الحسين بأرفع وسام وطني (5.00)
- مركزيات نقابية تنسحب من جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة - (128)
- الاتحاد الأوروبي يرفضُ تنظيم "مونديال 2030" بمشاركة المغرب - (81)
- هل يقودُ المغاربة احتجاجات "السترات الصفراء" لإسقاط ماكرون؟ - (45)
- الداودي: "حنا ولاد الشعب" .. وبرلماني "بامي": أنت وزير "كورتي" - (39)
- "صيادلة المغرب" يطالبون بدواء لإفلاس المهنة و"تلكؤ" وزارة الصحة - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قتيلان في حادثة سير ضواحي القصر الكبير
لقي شخصان مصرعهما، صباح اليوم الثلاثاء، وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادثة سير وقعت على مشارف مدينة القصر الكبير.
وأوضح مصدر أن شخصين لقيا مصرعهما على الفور؛ فيما أصيب شخص ثالث بجروح وصفت بالخطيرة، إثر اصطدام شاحنة بدراجة نارية ثلاثية العجلات (تريبورتور) على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 قرب دوار البناندة بطريق الصنادلة.
وحسب شهود عيان، فإن صاحب الشاحنة لاذ بالفرار عقب وقوع هذه الحادثة؛ بينما أكدت مصادر أخرى أنه سلم نفسه إلى مصالح الدرك بجماعة العوامرة، بينما نقلت جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي لمدينة القصر الكبير ونقل الشخص الثالث المصاب إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة.