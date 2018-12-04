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الرئيسية | حوادث | قتيلان في حادثة سير ضواحي القصر الكبير

قتيلان في حادثة سير ضواحي القصر الكبير

قتيلان في حادثة سير ضواحي القصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 14:55

لقي شخصان مصرعهما، صباح اليوم الثلاثاء، وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادثة سير وقعت على مشارف مدينة القصر الكبير.

وأوضح مصدر أن شخصين لقيا مصرعهما على الفور؛ فيما أصيب شخص ثالث بجروح وصفت بالخطيرة، إثر اصطدام شاحنة بدراجة نارية ثلاثية العجلات (تريبورتور) على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 قرب دوار البناندة بطريق الصنادلة.

وحسب شهود عيان، فإن صاحب الشاحنة لاذ بالفرار عقب وقوع هذه الحادثة؛ بينما أكدت مصادر أخرى أنه سلم نفسه إلى مصالح الدرك بجماعة العوامرة، بينما نقلت جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي لمدينة القصر الكبير ونقل الشخص الثالث المصاب إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة.

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