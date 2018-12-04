24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:14
|13:22
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقيف 16 شخصا متورطين في الهجرة غير الشرعية
- موسم المغربي الرحيلي يصل النهاية بأم صلال
- مصر تفرج عن أقدم سجين بعد 45 سنة في السجن
- حكومة المكسيك الجديدة تبيع طائرة رئاسية فاخرة
- تكريم نيلسون مانديلا يجمع نجوم الغناء في حفل
"العدل والإحسان" تُرجع تنامي هجرة الأطباء إلى "الريع والاحتقان" (5.00)
عملية نصب عقارية بـ300 مليار سنتيم تستنفر الوكيل العام للملك (5.00)
الإمارات تكرم السفير المغربي الأسبق عزيز الحسين بأرفع وسام وطني (5.00)
- الاتحاد الأوروبي يرفضُ تنظيم "مونديال 2030" بمشاركة المغرب - (99)
- هل يقودُ المغاربة احتجاجات "السترات الصفراء" لإسقاط ماكرون؟ - (47)
- رئيس الحكومة يُقرر رفع سن مباريات التوظيف بالتعاقد إلى 55 سنة - (45)
- عملية نصب عقارية بـ300 مليار سنتيم تستنفر الوكيل العام للملك - (42)
- جبهة محاربة التطرف: "إرهابيون" يمنعون الموسيقى والأعراس بزاكورة - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصرع أربعينية في جريمة قتل بشعة بشفشاون
راحت سيدة أربعينية، كانت تقيم قيد حياتها بدوار بني خليفة جماعة بني احمد الشرقية إقليم شفشاون، ضحية جريمة قتل بشعة، بعدما وجدت مضرجة في دمائها، اليوم، بمنزل أسرتها، وفق ما أوردته مصادر محلية.
ووفقا للمعلومات الأولية فإن أصابع الاتهام تشير إلى طليق الهالكة، الذي قضى عقوبة حبسية تجاوزت ثلاث سنوات، ولم يستسغ إقدام زوجته على تطليقه خلال قضائه للعقوبة السالبة للحرية، ورحيلها رفقة أبنائه إلى منزل أسرتها.
قضاء السيدة نحبها جرى في فصول مروعة، حسب المصادر ذاتها، إذ تلقت طعنات بالسكِين. كما لم تسلم الابنة من بطش أبيها، إذ أصابها بجروح قبل أن يفر إلى وجهة مجهولة، في وقت تبقى الأسباب التي قد تكون وراء جريمة القتل غامضَة، ويواصل المحققون بحثهم في الواقعة من أجل استبيانها.
عناصر الدرك الملكي انتقلت إلى مسرح الجريمة لمباشرة التحقيقات وجمع القرائن والدلائل التي ستفيد في التحقيق، في حين يستمر البحث من أجل توقيف الواقف وراء الجريمة.