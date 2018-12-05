الدرك يفكك عصابة لسرقة الأسلاك النحاسية بتنغير

هسبريس من تنغير

تمكنت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بإيمضر، التابع للقيادة الإقليمية بتنغير، من توقيف أربعة أشخاص بعد تورطهم في تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية، تنشط في نفوذ جماعة إيمضر.

وحسب مصادر هسبريس فإن الأشخاص الأربعة أوقفوا في حالة تلبس بعد عملية رصد ميدانية قامت بها المصالح الأمنية المذكورة، ودامت عدة أسابيع، ليتم حجز حوالي 40 كيلوغراما من النحاس المسروق بحوزتهم.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المتهمين قدموا صباح اليوم الثلاثاء أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات، الذي قرر إيداع اثنين منهم السجن المحلي بورزازات، ومتابعة اثنين آخرين في حالة سراح، في انتظار انطلاق أولى جلسات محاكمتهم أمام الهيئة القضائية المختصة بالمحكمة ذاتها.