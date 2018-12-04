قضاء مراكش يؤجل محاكمة متهمين في "لاكريم"

إبراهيم مغراوي

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، محاكمة 13 متهما متابعين على خلفية قضية "مقهى لاكريم"، إلى غاية 8 يناير المقبل، بعد استجابة هيئة الحكم لطلب تقدم به الدفاع من أجل إعداد الملف والاطلاع عليه.

وكانت هيئة المحكمة قررت في جلستها السابقة تأجيل مناقشة ملف القضية إلى غاية جلسة اليوم الثلاثاء من أجل استدعاء متهمين اثنين متابعين في حالة سراح، وحضور مترجم بالنسبة للمتهمين الأجانب، خاصة "غابرييل إدوين" وشريكه "شارديون جيريغوريو" المتورطان المباشران في حادث الاعتداء المسلح على المقهى المذكور.

ويتابع الأشخاص الثلاثة عشر، ومن بينهم هولنديان منفذا جريمة القتل باستعمال الرصاص، وكذا صاحب المقهى مسرح الجريمة وابن عمه؛ في حين عاشت محكمة الاستئناف صباح اليوم حالة من الاستنفار، وضرب طوق أمني على أسوارها، في إطار اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية من أجل توخي الحيطة والحذر ورفع درجة التأهب القصوى خلال أطوار الجلسة بالمحكمة.

وتعد هذه الجلسة الثالثة التي رفضت فيها النيابة العامة ملتمسات الدفاع بتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، منذ انطلاق أولى الجلسات في ماي الماضي، من أجل محاكمة المتورطين في جريمة مقهى "لاكريم" التي راح ضحيتها نجل مسؤول قضائي إثر طلق ناري؛ فيما أصيبت بجروح متفاوتة الخطورة طالبة بكلية الطب ونجل محام بهيئة مراكش.

وسبق لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش أن أجلت الجلسة السابقة لغياب مترجم بالنسبة للمتهمين الأجانب، خاصة "غابرييل إدوين" وشريكه "شارديون جيريغوريو"، المتورطان الرئيسيان في حادث الاعتداء المسلح.

وعرفت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف في 15 ماي الماضي أولى جلسات المحاكمة، بعد إنهاء التحقيق التفصيلي مع الموقوفين الذين بلغ عددهم 13 شخصا، من قبل يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة، بالإضافة إلى متابعين آخرين في حالة سراح، وإحالة الملف على غرفة الجنايات للبت فيه.