حادثة سير تنهي حياة طالبة ضواحي ورزازات

هسبريس من ورزازات

لقيت طالبة مصرعها الثلاثاء إثر اصطدام دراجة كانت تقودها بشاحنة، في مدخل جماعة ترميكت بإقليم ورزازات؛ فيما لاذ صاحب الشاحنة بالفرار.

ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس من مصادر أمنية فإن الطالبة الضحية "ه.ا" كانت على متن دراجتها النارية قبل أن تدهسها شاحنة كبيرة وترديها قتيلة على الفور.

ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تكون السرعة المفرطة، بالإضافة إلى عدم احترام علامات التشوير، السبب وراء الحادث، الذي أودى بحياة الطالبة الضحية.

وجرى نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بمستشفى بوكافر بورزازات؛ فيما فتحت المصالح الأمنية بالمدينة ذاتها تحقيقا في ظروف وقوع الحادثة المميتة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.