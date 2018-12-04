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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة متعفنة لمتشرد داخل "خربة" بفاس

العثور على جثة متعفنة لمتشرد داخل "خربة" بفاس

العثور على جثة متعفنة لمتشرد داخل "خربة" بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 22:25

عثر مواطنون، مساء اليوم الثلاثاء، على جثة شخص في حالة متقدمة من التحلل داخل بناية مهجورة على مستوى شارع الكرامة بحي مونفلوري 1 وسط مدينة فاس.

وتعود الجثة، وفق ما أكدته مصادر هسبريس، لشخص متشرد في عقده الخامس كان يتردد، قيد حياته، على المكان المذكور من أجل المبيت.

وأبرزت المصادر ذاتها أن اكتشاف هذه الجثة جاء بعد قيام الساكنة المجاورة للبناية المهجورة باستقصاء مصدر الروائح النتنة التي كانت تنبعث، منذ حوالي أسبوع، من المكان.

وتم نقل جثة الهالك، على متن سيارة لنقل الأموات، نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي، للتأكد من سبب الوفاة؛ في حين فتحت المصالح الأمنية، التي عاينت جثة الهالك بالمكان، تحقيقا حول ملابسات الحادث.

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