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الرئيسية | حوادث | مصرع عامل ستيني في قاع بئر ضواحي اشتوكة

مصرع عامل ستيني في قاع بئر ضواحي اشتوكة

مصرع عامل ستيني في قاع بئر ضواحي اشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 23:05

انتشلت عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والسلطات المحلية بقيادة إمي امقورن، بعد زوال اليوم، جثة عامل، في الستينات من العمر، من قاع بئر في الجماعة الترابية إمي امقورن، ضواحي اشتوكة آيت باها.

وأورد شهود عيّان أن المفارق للحياة كان يهم بإنجاز أشغال تنقية بئر بإحدى المستغلات الزراعية، في دوار "تن علي محمد"، قبل أن ينقطع الاتصال بينه وبين مساعده، الذي تمكن من الوصول إليه واكتشف وفاته.

وفتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى تحقيقا من أجل الكشف عن ملابسات وظروف مصرع الضحية، فيما أمرت النيابة العامة المختصة بتشريح الجثة من أجل تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

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