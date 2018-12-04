24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:14
|13:22
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قضاء مراكش يؤجل محاكمة متهمين في "لاكريم"
- توقيف 16 شخصا متورطين في الهجرة غير الشرعية
- وصف النهاري خنيفرة بـ"مرتع المعصية" يغضب مغاربة
- ريان ذو السبع سنوات يجني 22 مليون دولار خلال عام واحد
- المغرب يُفند اتهامات "رايتس ووتش" بشأن "تعذيب معتقلي الريف"
"العدل والإحسان" تُرجع تنامي هجرة الأطباء إلى "الريع والاحتقان" (5.00)
عملية نصب عقارية بـ300 مليار سنتيم تستنفر الوكيل العام للملك (5.00)
- الاتحاد الأوروبي يرفضُ تنظيم "مونديال 2030" بمشاركة المغرب - (108)
- نقابات تهدد بالخروج إلى الشارع لمواجهة "جمود" عرض العثماني - (63)
- جبهة محاربة التطرف: "إرهابيون" يمنعون الموسيقى والأعراس بزاكورة - (61)
- رئيس الحكومة يُقرر رفع سن مباريات التوظيف بالتعاقد إلى 55 سنة - (59)
- هل يقودُ المغاربة احتجاجات "السترات الصفراء" لإسقاط ماكرون؟ - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصرع عامل ستيني في قاع بئر ضواحي اشتوكة
انتشلت عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والسلطات المحلية بقيادة إمي امقورن، بعد زوال اليوم، جثة عامل، في الستينات من العمر، من قاع بئر في الجماعة الترابية إمي امقورن، ضواحي اشتوكة آيت باها.
وأورد شهود عيّان أن المفارق للحياة كان يهم بإنجاز أشغال تنقية بئر بإحدى المستغلات الزراعية، في دوار "تن علي محمد"، قبل أن ينقطع الاتصال بينه وبين مساعده، الذي تمكن من الوصول إليه واكتشف وفاته.
وفتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى تحقيقا من أجل الكشف عن ملابسات وظروف مصرع الضحية، فيما أمرت النيابة العامة المختصة بتشريح الجثة من أجل تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.