شاحنة تسقط جرحى من ركاب "ترامواي" البيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

تسبب شاحنة لنقل البضائع في إخراج قاطرة "ترامواي" عن السكة وجرح ستة أشخاص في الدار البيضاء، بملتقى شارعي" محمد الخامس" و"المقاومة".

وقال شهود عيان إن الحادث، الذي تسببت فيه شاحنة كبيرة كانت قادمة من الميناء، عرف انتشار كمية كبيرة من الغازوال بمنطقة الحادثة.

وقد نقلت عناصر الوقاية المدنية الجرحى من صوب مستشفى ابن رشد، في الوقت الذي حاولت إرجاع القاطرة إلى سكتها.

وقالت مصادر طبية من المرفق الاستشفائي إن حالة المصابين مطمئنة، بعد أن أصيبوا بجروح طفيفة.