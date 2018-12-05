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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | حوادث | شاحنة تسقط جرحى من ركاب "ترامواي" البيضاء

شاحنة تسقط جرحى من ركاب "ترامواي" البيضاء

شاحنة تسقط جرحى من ركاب "ترامواي" البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 10:10

تسبب شاحنة لنقل البضائع في إخراج قاطرة "ترامواي" عن السكة وجرح ستة أشخاص في الدار البيضاء، بملتقى شارعي" محمد الخامس" و"المقاومة".

وقال شهود عيان إن الحادث، الذي تسببت فيه شاحنة كبيرة كانت قادمة من الميناء، عرف انتشار كمية كبيرة من الغازوال بمنطقة الحادثة.

وقد نقلت عناصر الوقاية المدنية الجرحى من صوب مستشفى ابن رشد، في الوقت الذي حاولت إرجاع القاطرة إلى سكتها.

وقالت مصادر طبية من المرفق الاستشفائي إن حالة المصابين مطمئنة، بعد أن أصيبوا بجروح طفيفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - jamal الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 10:21
والله شوهة.معمري سمعت شي حادثة ديال ترامواي فشي دولة اخري.هادشي كنسمعو غي فالمغرب.وسبب هده المهزلة من كلا الطرفين.لا شعب واعي ولا حكومة قامت بواجبها.
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26
2 - طالب الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 10:22
اللهم الطف بالراكبين فيما جرى به المقدر،في سابق العلم الالاهي،الأزلي السرمدي
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16
3 - Souhail الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 10:22
الطرامواي في مدينة كالدار البيضاء أو الرباط لا يصلح هناك أنانية في الطرقات و التعصب و التسابق و في الأخير حوادث و خسائر فادحة ، مترو الأنفاق أفضل بكثير لكن هيهات ثم هيهات من يخطط في مدينة مليونية لا يفقه شيئ في التسيير ، اللهم بشرنا بالخير و أنت خير المبشرين
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23
4 - مافاهم والو الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 10:24
ترامواي البيضاء بلاء على البيضاويين والسبب في احتقان مستعملي الطريق نظرا لانه خنق المرور والسير بالشوارع الرئيسية فلا يعقل ان ينتظر طابور من السيارات والحافلات والطاكسيات والشاحنات بشارع كبير مرور الترامواي الذي يحمل العشرات نحن لا نريد تراماوي او البراق او ما شابه ...حال بلادنا حال الفتاة التي تضع العكر على الخنونة
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-5
5 - بن سلطان الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 10:31
الدار البيضاء و ما ادراك ما الدار البيضاء لا احصي عمالاتها فما ادراك بشركات الطرامواي وغيرها
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1
6 - المغاربة لا يصلح لهم شيء الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 10:32
المغاربة لا يصلح لهم شيء كل مرة حادثة للطرام رقم قياسي وخسائر فادحة خلاصة القول المغاربة فيهم عيب عدم احترام القوانين
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10
7 - wood الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 10:32
سألوا بدوي لمذا الطرق المغربية هي الاكثر حوادث في العالم ، فأجابهم أن الكل يستعمل الطريق في المغرب من السيارات و الشاحنات و أصحاب الدرجات العادية و النارية و العربات المجرورة بالدواب او الأنسان و الجرارات و ألات الحصاد كما يستعملها الباعة و الفراشة لتسويق بضاعتهم و يستعملها أيضا الراجلون و المشاة ، و حاليا تفتقت بلادة المخزن لاضافة لهذا الحشد من المستعملين ما يسمى بالتروماي ضمن صفقة البزنيس !!؛؛
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11
8 - أطلسي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 10:33
لم أشاهد في حياتي مثل هذه الحادثة المرجو إعادة تأهيل بعض سائقي للشاحنات عدم احترام الطرامواي فضيحة كبيرة
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6
9 - يوسف الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 10:36
يا ربي السلامة!! بكل صراحة، مدينة الدار البيضاء يستحيل العيش فيها، نظرا للإكتظاظ الذي أصبحت تعيشه شوارعها، بل و حتى أزقتها.. و مما زاد الطين بلة، الترامواي الذي استولى على أهم الشوارع في هذه المدينة، و ترك السائقين يتسارعون للوصول إلى وجهاتهم، متناسين سلامتهم و سلامة الراجلين.
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7
10 - التدبير الفضائحي الكارثي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 10:39
إنها نتائج و تبعات التدبير الفضائحي الكارثي لمنظومة الريع والفساد السياسي المهيمنة على مجلس مدينة الدارالبيضاء متمثلة في منتخبي الباجدة و باقي دكاكين الريع السياسي الفاسدة...
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11 - تونسي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 10:39
وهل شاحنة بهذا الحجم تسير داخل المدينة الحضرية وبجانب الترامواي .يا اخواني المغاربة حافظو عى هدا الانجاز راه الثمن بتاعو غالي برشة عندكم 2 فقط ترامواي وتكلفته لم تسدد بعد لفرنسا .عكس جارتكم لديها اكتر من 07 ترامواي شاهدت 3 منهم عند زيارتي للجزائر
فأنا متعجب كيف للمغرب لا يستطيع ان يسير ترامواي واحد ويريد ان ينظم كأس افريقيا ويأخذها من الكاميرون فالامر فيه العجب العجاب.
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-1
12 - مهاجر الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 10:42
لاحولا ولا قوه الا بالله العلي العظيم،.كيف يعقل حوادث من هدا النوع الا في المغرب .
لانحترم القانون والا نخاف الله والى اين نحن متجهون يا خواني القدر ليس له دخل في المساله بل تهور وتسامح بالمقابل وعدم الحسم في الامور
مدا نجني من وراء عدم المسئوليه هو العاهات للمواطنين وتعطيل مصالحهم زياده على الخسائر الماديه.
الله غالب على امره.
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13 - khaledtop الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 10:44
لاحولۃ ولتقوۃ الابالله
الاتوجد اوقات لهده الشاحنات كبعض الدول
الشاحنات الكبيرۃ ممنوع دخول الي داخل المدينۃ وفي اوقات معينۃ علي المسوولين تفكير في حلول لامۃ الاختناق المروري في المدن
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14 - الحسن الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 10:44
نسأل الله السلامة لكل مسافر على قطار ترامواي
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15 - mehdi الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 10:49
صراحة مول الشاحنة لازم يتكلف بجميع الإصلاحات ديال هاد الترامواي . لأن حياة الناس ليست مسخرة و ليكون عبرة لجميع سائقين الشاحنات المستهترين بحياة الناس. عصبني على صباح
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16 - salam الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 10:53
انا من مستعملي تراماوي و الله لقد خفف علينا هول المواصلات في الدار البيضاء.
المئات من المسافرين يستعملونه بدل سيارتهم.
لكن المشكل في احترام الاسبقية.
يجب الرفع من قيمة العقوبة الزجرية لكل من لا يحترم هده الاسبقة.
والله الموفق.
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