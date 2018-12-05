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كُتّاب وآراء
تعرّض "الترامواي" إلى حادث سير يخنق المرور في العاصمة الاقتصادية
شهدت مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، حادثة سير خطيرة لإحدى عربات الترامواي، على مستوى "شارع المقاومة"، أدت إلى تسجيل إصابات في صفوف عدد من الركاب.
واصطدمت شاحنة من الحجم الكبير بالترامواي المتوجه صوب مركز المدينة، في الساعة السادسة والنصف صباحا، على إثر مخالفة لقانون السير ارتكبها سائق شاحنة، بعدما لم يحترم إشارة التوقف.
وأدت قوة الاصطدام إلى إصابة ستة أشخاص من الركاب بجروح متفاوتة الخطورة، حيث جرى نقلهم على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد في الدار البيضاء.
وحلت على الفور مختلف المصالح الأمنية وعناصر من الوقاية المدنية والسلطات المحلية بمكان الحادثة، حيث جرى فتح تحقيق في القضية؛ فيما تم حجز الوثائق الخاصة بالشاحنة إلى جانب حصر لائحة الخسائر المادية التي لحقت بالترامواي.
وخلفت الحادثة هلعا كبيرا وسط ركاب الترامواي، بعد أن تفاجأ الكثيرون بقوة الاصطدام، خاصة النساء اللواتي صرخن في تلك اللحظة. وتسببتفي عرقلة السير، ما دفع الشرطة إلى التدخل من أجل تسهيل الجولان خلف مقر محكمة الاستئناف.
وأدت الحادثة، من جهة أخرى، إلى عرقلة حركة الترامواي، إذ تسببت في توقف عرباته القادمة من نفس الاتجاه، قبل أن تتدخل المصالح المختصة بالشركة بعد تسجيل محضر في الواقعة من طرف المصالح الأمنية، وتستأنف الرحلات من جديد.
وأعلنت شركة الترامواي، في جميع المحطات، عن كون مجموع من الرحلات ستعرف تأخيرا، كما تم تأجيل أخرى. وليست هذه أول حادثة تربك حركة "ترامواي البيضاء"، بل سجلت في الفترة الأخيرة عدة حوادث، على مستوى محطات مختلفة، أدخلت مستعملي هذه الوسيلة في حالة غضب عارمة ترجمت إلى موجة احتجاجات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
le tramway ne convient pas un pays comme le Maroc qui n'a pas encore l'habitude d'utilisé ni respecter la circulation de ce mode de transport on est encore loin faut utilisé le métro aérien le plus sur comme aux Emirats arabes unis
المئات من المسافرين يستعملونه بدل سيارتهم.
لكن المشكل في احترام الاسبقية.
يجب الرفع من قيمة العقوبة الزجرية لكل من لا يحترم هده الاسبقة.
والله الموفق.
ما بلاد ماوالو كلشي مخرمج لا مواطنين لا راكبين لا سائقين. المهم الله يحد الباس
الخطء من صاحب الشاحنة يجب ان يعاقب .
لانريد ان يدفع الاخرين ثمن تهور المتهورين.
غا مايجيوش صحاب المستشفيات و المدارس يبداو يسبو فالمغرب عاوتاني.
فلماذا هذا الترامواي؟ و هذا البوراق؟...
le tram n a pas de place dans une ville comme casa
تغيير السلوك يرتبط بالزجر. ما اكثر السائقين المتهورين الذين لا يملكون من السياقة الا الاسم، الذين يجعلون شعارهم في الطريق "انا وبعدي الطوفان" مثل هؤلاء لاينبغي ان نستحضر اثناء تعاملنا معهم "مسكين مولا وليدات" "الله عالم بيه" بل يجب ان لا تتساهل معهم السلطات وان تبلغ مضمون العقوبة للرأي العام حتى لا تزهق ارواح الأبرياء. ولكم في الزجر حياة يا أولي الألباب