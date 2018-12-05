24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1513:2315:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. التقنيون ينتقدون الحكومة ويطالبون برفع الأجور (5.00)

  2. مجلس الشيوخ يستمع لإفادة المخابرات حول خاشقجي (5.00)

  3. مركبة فضاء تابعة لـ"ناسا" تصل إلى كويكب "بينو" (5.00)

  4. "سبيس إكس" تطلق 64 قمرا صناعيا دفعة واحدة (5.00)

  5. مغاربة وسيارات الدولة (5.00)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تعرّض "الترامواي" إلى حادث سير يخنق المرور في العاصمة الاقتصادية

تعرّض "الترامواي" إلى حادث سير يخنق المرور في العاصمة الاقتصادية

تعرّض "الترامواي" إلى حادث سير يخنق المرور في العاصمة الاقتصادية
هسبريس ـ عبد الإله شبل (صور: محمد اكريمي)
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 11:00

شهدت مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، حادثة سير خطيرة لإحدى عربات الترامواي، على مستوى "شارع المقاومة"، أدت إلى تسجيل إصابات في صفوف عدد من الركاب.

واصطدمت شاحنة من الحجم الكبير بالترامواي المتوجه صوب مركز المدينة، في الساعة السادسة والنصف صباحا، على إثر مخالفة لقانون السير ارتكبها سائق شاحنة، بعدما لم يحترم إشارة التوقف.

وأدت قوة الاصطدام إلى إصابة ستة أشخاص من الركاب بجروح متفاوتة الخطورة، حيث جرى نقلهم على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد في الدار البيضاء.

وحلت على الفور مختلف المصالح الأمنية وعناصر من الوقاية المدنية والسلطات المحلية بمكان الحادثة، حيث جرى فتح تحقيق في القضية؛ فيما تم حجز الوثائق الخاصة بالشاحنة إلى جانب حصر لائحة الخسائر المادية التي لحقت بالترامواي.

وخلفت الحادثة هلعا كبيرا وسط ركاب الترامواي، بعد أن تفاجأ الكثيرون بقوة الاصطدام، خاصة النساء اللواتي صرخن في تلك اللحظة. وتسببتفي عرقلة السير، ما دفع الشرطة إلى التدخل من أجل تسهيل الجولان خلف مقر محكمة الاستئناف.

وأدت الحادثة، من جهة أخرى، إلى عرقلة حركة الترامواي، إذ تسببت في توقف عرباته القادمة من نفس الاتجاه، قبل أن تتدخل المصالح المختصة بالشركة بعد تسجيل محضر في الواقعة من طرف المصالح الأمنية، وتستأنف الرحلات من جديد.

وأعلنت شركة الترامواي، في جميع المحطات، عن كون مجموع من الرحلات ستعرف تأخيرا، كما تم تأجيل أخرى. وليست هذه أول حادثة تربك حركة "ترامواي البيضاء"، بل سجلت في الفترة الأخيرة عدة حوادث، على مستوى محطات مختلفة، أدخلت مستعملي هذه الوسيلة في حالة غضب عارمة ترجمت إلى موجة احتجاجات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - مكناسي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 11:09
الله يشافي المصابين نورمالمو شاحنة جايا من الميناء خاص يكون عندها طريق ولا شانطي خاص بيها ماشي وسط المدينة زيد عليها تكوين السائقين لأن شيفور كاميو تالميناء و غير مؤهل و فوسط المدينة راه الطامة الكبرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
2 - مهدي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 11:16
مشا فيها سائق الشاحنة حيت اللي كايحرق الضو لحمر اخطر من اللي كا يهضر فالتيليفون و هو سايق ، مع الاسف حتى في مدينة الرباط بحكم اني استعمل الطرام يوميا اشاهد عدم احترام قانون السير من طرف السائقين الله يهدي هاد الناس و الله يكون فعوان سائقي الطرام و اتمنى الشفاء العاجل للمصابين الله يسترنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
3 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 11:16
لا يصلح التراموي للمغرب . هذا الاخير يخصه (الميترو) كمثل الامارات المتحدة . لا يناسب الترام بلدا مثل المغرب لم يتعوض عليه غير مناسب لبلد كمثل المغرب ، الذي لم يحترم يتداول هذا النوع من وسيلة النقل ، نحن لا زلنا بعيدين عن استخدام ( الترام ) ما يليق لنا هو قطار فوق الأرض (الميترو) آمن كما هو الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة .
le tramway ne convient pas un pays comme le Maroc qui n'a pas encore l'habitude d'utilisé ni respecter la circulation de ce mode de transport on est encore loin faut utilisé le métro aérien le plus sur comme aux Emirats arabes unis
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
4 - salam الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 11:20
انا من مستعملي تراماوي و الله لقد خفف علينا هول المواصلات في الدار البيضاء.
المئات من المسافرين يستعملونه بدل سيارتهم.
لكن المشكل في احترام الاسبقية.
يجب الرفع من قيمة العقوبة الزجرية لكل من لا يحترم هده الاسبقة.
والله الموفق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
5 - karim الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 11:20
و هل اصحاب الشاحنات الكبرى ليست لهم طريقهم الخاصة , الترامواي له طريقه الخاصة , الامس حادثة القطار الخليع واليوم الترامواي وغدا الله يحفظ , الحل وهو انشاء الميترو الانفاق لتخفيف عن الحوادث السير,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - سككي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 11:22
يا ربي السلامة
ما بلاد ماوالو كلشي مخرمج لا مواطنين لا راكبين لا سائقين. المهم الله يحد الباس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
7 - سجنوه الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 11:24
صاحب الفعلة ماوقع لي والو صحيح هو و خردتو .شاف الضو الحمر او هو يكسيري تسحابتلو ضو خضر تخالطلو اللوان الله انعل لمايحشم.
الخطء من صاحب الشاحنة يجب ان يعاقب .
لانريد ان يدفع الاخرين ثمن تهور المتهورين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
8 - كرم الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 11:25
شعب لا يحترم قوانين السير وينتقد السياسين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
9 - mohamed الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 11:28
C’était prévisible que un jour ça va arriver-cause non respect du code la route.... moi personnellement j’utilise tous les jours un croisement avec le tram côté Sidi Moumen... et y a aucun jour sans infraction (principalement les taxis, les transports scolaires, les motos et pire encore les parents avec leurs enfants dans leurs voitures sous prétexte ne pas rater l’entrée scolaire).... merci de bien communiquer sur cette accident espérant que ça soit une leçon pour certains
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
10 - عيد المنعم الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 11:29
المشكل ليس في صاحب الشاحنة أو التراويح بل من يسير المدينة أي جل المدن الكبرى لأن مثل وسائل النقل هاته والقطارات يجب أن تكون في انفاق تحت الأرضي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
11 - فرهاد مجيدي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 11:31
نيأل الله السﻻمة والحصول احنا ماشي ديال الترامواي واش اعباد الله العاصمة الاقتصادية او وسط المدينة او مازال ااتهور في السياقة وعدم احترام الترامواي بصراحة مازال ثقافتنا ماوصﻻت الترامواي والتيجيفي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - AMohamed الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 11:32
Dans une grande ville on ne laisse ps circuler les camions
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
13 - hassan الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 11:34
الحمد لله انه لم تحذث وفيات بين الركاب, صراحة حتى المغاربة فاش تايسوقو تايصحابهم بلي ولاو شوماخر, راك غا صايق داسيا الله يهديك و تكايس فالطريق.

غا مايجيوش صحاب المستشفيات و المدارس يبداو يسبو فالمغرب عاوتاني.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - مغريبي دوريجين الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 11:36
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. الحل هو حفر نفق من أجل سكة ترامواي و سﻻمة الشعب المغربي. أما الشوارع في الدارالبيضاء أصبحت ضيقة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
15 - KARIM الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 11:39
ces chauffeurs criminels doivent être interdits de exercer ce métier en plus il doit payer le pris cher suite aux dégâts énormes du non respect du code routier
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
16 - الغيور على وطنه الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 11:40
مازالت الشاحنات الثقيلة تجوب وسط المدينة، إنها كارثة بكل المقاييس، في أوروبا يمنع على الشاحنات الثقيلة السير وسط المدينة بسبب حجمها الكبير .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
17 - simo_jmm الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 11:43
مع الأسف حوادث تتكرر والسائقون لا يتعضون. مثل هذه الحوادث ستبقى إن لم يغيروا سائقوا الدارالبيضاء من سلوكاتهم. قدمت لهذه المدينة منذ سنة ونصف واكتشفت أن جميع الخروقات في السياقة، سببها الإفتقار إلى الصبر. ليس لديهم صبر ليقفوا في الضوء الأحمر وليس لديهم صبر ليقفوا في علامة قف وليس لديهم صبر ليسلكوا طريق أطول بل يسلكوا طريق ممنةع فيها المرور للوصول أسرع. ليس لديهم صبر للقيام بنصف دورة في Rond point، يمرون فوق الرصيف للقيام بنصف دورة. وهذه الحادثة سببها فقدان الصبر. سائق الشاحنة لم يستطع أن يصبر حتى يمر الطرامواي. فوضى عارمة في هذه المدينة. الله يلطف بيهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
18 - مساهمة بدون TTC الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 11:43
النظام الذي أدرك من خلال خياراته أن من بين المواطنين هناك ناقمون لم يعد يعبأ بحياة المواطنين ، فأصبحت الصفقات والعقود أهم من دم المواطن ، الأمر يتعلق بأستأساد غير مسبوق للخيار الليبرالي الذي تعتبر الدار البيضاء مجاله المفضل للاختبار، وحالة أسطول حافلات mdinabus أكبر دليل على ذلك ، الهولندينغ الملكي الذي يجني الأرباح من استيراد السيارات الخاصة له مصلحة في هذه الحالة المختنقة التي يعرفها النقل العمومي ، فإمتلاك سيارة أصبح في ظل هذه الأوضاع المزرية حلما لفئة من الراكبين ولو عن طريق الأقتراض ! فأغلب الحافلات أصبح يصيبها عطب ، وهي تمتلؤ عن أخرها حتى ترى العشرات من الشباب يتدلون من باب الحافلة ، أكثر من ذلك أصبح يقوم بمهمتين ، السياقة ، وبيع التذاكر، وكثيرا ما يتجمهر عليه الركاب ، كل يريد أخذ ورقته وهو يريد قطع طريق فيه عدد جهنمي من السيارات ، فتصوروا الوضع ، أنه تلاعب حقيقي بحياة المواطنين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - مواطن الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 11:45
لا زالت كل المدن المغربية تعاني من مشاكل تواجد العربات و الدراجات الهوائية و النارية و "تريبورتور" و المارة و الحيوانات...
فلماذا هذا الترامواي؟ و هذا البوراق؟...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
20 - عابر سبيل الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 11:46
اغلب اصحاب الشاحنات مدمنين اميين بدو لا أبهون لقانون السير ولا لحياة الغير...يجب اعادة النظر في رخصة السياقة للحجم الكبير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
21 - مغربي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 11:56
العكس في الطريق و السرعة راه باينة الاسبقية للطرامواي غير حنا مازال ما حيدنا العقلية البدوية من دماغنا . الشيفور خاصو يتحاكم. تحرق الضوء الاحمر و السرعة الى تسببات في القتل و الجرح راه القتل العمد هاداك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - hicham الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 11:58
casa a besoin d'un metro
le tram n a pas de place dans une ville comme casa
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - عدنان الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 11:59
والله حرام ان تقع بين الفينة والاخرى خسائر في أهم المنجزات للدولة يستفيد منها المواطن في حياته اليومية خسارة بهذا الحجم لا شك تكلف الدولة مبالغ كبيرة لاصلاحها او تعويضها بدلا من أن تكون وسيلة ربح للجميع ها نحن نساهم بتهورنا في الرجوع إلى الوراء بدلا من الالتحاق بالامم الناجحة كم عمر الترامواي في بلادنا حتى يسجل هذه الخساىر الكبيرة في مدينة يفترض أن تكون بلغت من الوعي الشيء الكثير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - غيور الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 12:10
الحمد لله ملي الترامواي واخد السكة ديالو . والهاجم يموت شرع
تغيير السلوك يرتبط بالزجر. ما اكثر السائقين المتهورين الذين لا يملكون من السياقة الا الاسم، الذين يجعلون شعارهم في الطريق "انا وبعدي الطوفان" مثل هؤلاء لاينبغي ان نستحضر اثناء تعاملنا معهم "مسكين مولا وليدات" "الله عالم بيه" بل يجب ان لا تتساهل معهم السلطات وان تبلغ مضمون العقوبة للرأي العام حتى لا تزهق ارواح الأبرياء. ولكم في الزجر حياة يا أولي الألباب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 24 | عرض: 1 - 24

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.