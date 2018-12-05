تعرّض "الترامواي" إلى حادث سير يخنق المرور في العاصمة الاقتصادية

هسبريس ـ عبد الإله شبل (صور: محمد اكريمي)

شهدت مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، حادثة سير خطيرة لإحدى عربات الترامواي، على مستوى "شارع المقاومة"، أدت إلى تسجيل إصابات في صفوف عدد من الركاب.

واصطدمت شاحنة من الحجم الكبير بالترامواي المتوجه صوب مركز المدينة، في الساعة السادسة والنصف صباحا، على إثر مخالفة لقانون السير ارتكبها سائق شاحنة، بعدما لم يحترم إشارة التوقف.

وأدت قوة الاصطدام إلى إصابة ستة أشخاص من الركاب بجروح متفاوتة الخطورة، حيث جرى نقلهم على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد في الدار البيضاء.

وحلت على الفور مختلف المصالح الأمنية وعناصر من الوقاية المدنية والسلطات المحلية بمكان الحادثة، حيث جرى فتح تحقيق في القضية؛ فيما تم حجز الوثائق الخاصة بالشاحنة إلى جانب حصر لائحة الخسائر المادية التي لحقت بالترامواي.

وخلفت الحادثة هلعا كبيرا وسط ركاب الترامواي، بعد أن تفاجأ الكثيرون بقوة الاصطدام، خاصة النساء اللواتي صرخن في تلك اللحظة. وتسببتفي عرقلة السير، ما دفع الشرطة إلى التدخل من أجل تسهيل الجولان خلف مقر محكمة الاستئناف.

وأدت الحادثة، من جهة أخرى، إلى عرقلة حركة الترامواي، إذ تسببت في توقف عرباته القادمة من نفس الاتجاه، قبل أن تتدخل المصالح المختصة بالشركة بعد تسجيل محضر في الواقعة من طرف المصالح الأمنية، وتستأنف الرحلات من جديد.

وأعلنت شركة الترامواي، في جميع المحطات، عن كون مجموع من الرحلات ستعرف تأخيرا، كما تم تأجيل أخرى. وليست هذه أول حادثة تربك حركة "ترامواي البيضاء"، بل سجلت في الفترة الأخيرة عدة حوادث، على مستوى محطات مختلفة، أدخلت مستعملي هذه الوسيلة في حالة غضب عارمة ترجمت إلى موجة احتجاجات.