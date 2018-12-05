ضبط أموال وأجهزة مهرّبة بميناء طنجة المتوسط

هسبريس ـ و.م.ع

قامت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، ضمن عمليات متفرقة، بإحباط عدة عمليات لتهريب مبالغ مالية بالعملة الصعبة وأجهزة إلكترونية دون التصريح لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأوضح مصدر جمركي أن عناصر الجمارك العاملة في منطقة الوصول بميناء طنجة المتوسط للمسافرين حجزت 24 حاسوبا محمولا و 29 هاتفا من الجيل الجديد حاول أحد المغاربة، المقيمين بفرنسا، إدخالها على متن سيارته دون التصريح لدى إدارة الجمارك.

كما أحبطت عناصر الجمارك في منطقة المغادرة بالميناء تهريب 33 ألفا و 550 أورو، حيث حاول شخصان كانا في طريقهما إلى أحد الموانئ الإسبانية تهريب هذا المبلغ المالي دون التوفر على ترخيص من المؤسسات المالية المعنية.

وأفاد المصدر ذاته أن عناصر الجمارك بالميناء ذاته ضبطت أزيد من 80 ألفا و 850 أورو، خلال ثلاث عمليات متفرقة، لدى أشخاص قدموا على متن رحلات بحرية من فرنسا وإسبانيا.