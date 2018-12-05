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كُتّاب وآراء
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طفلة تفارق الحياة في صدم مركبة للنقل المدرسي
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 13:05
توفيت طفلة لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، وجُرح طفل آخر، في حادثة اصطدام سيارة شخصية بعربة للنقل المدرسي بمنطقة مولاي رشيد في الدار البيضاء. وقال شهود عيان إن الحادث وقع، اليوم الأربعاء، بسبب ضعف الإنارة العمومية.
وأوضح الشهود، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن الضحية لفظت أنفاسها على الفور قبل نقلها إلى مستشفى سيدي عثمان؛ فيما يجري علاج الطفل المصاب في الحادثة.
وفتحت الضابطة القضائية لمولاي رشيد تحقيقا في الموضوع، لكشف ملابسات الحادث الذي بث الرعب في قلوب أفراد أسر باقي الأطفال.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - تطواني الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 13:11
إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارزق أهلها الصبر والسلوان
2 - akdim Abdessamad الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 13:16
رحم الله الطفلة...لكني أتساءل : " كيف وقع الحادث بسبب ضعف الإنارة العمومية التي شهد بها شهود العيان...مع العلم أن المدارس الخاصة تباشر عملها مع الساعة التاسعة صباحا ؟
3 - med de sud الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 13:16
إنه لخبر محزن ومؤلم.أللهم آرحم البريئة وأدخلها فسيح جناتك.أللهم ألهم ذويها الصبر وآلسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون
4 - مغربية حرة الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 13:17
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يا ربي سلامة الله يرحم هديك بنيتة ويصبر والديها انا لله وانا اليه راجعون
5 - jaouhara الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 13:18
الله يرحمها و يصبر والديها.لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
6 - Ahmed الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 13:21
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
إن لله وإن إليه راجعون
اللهم ارحمها وصبر أهلها
إن لله وإن إليه راجعون
اللهم ارحمها وصبر أهلها
7 - التهور الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 13:23
أغلب سائقي الحافلات المدرسية يقودون بسرعة و تهور....يجب على المدارس الخاصة وضع كاميرات في الحافلات المدرسية لمراقبة السرعة و كيفية السياقة.
8 - عماد الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 13:24
انا لله وانا اليه راجعون ومن كرم الله علي أن هذه السيارة كانت متوجهة لبيتي لاخد ابنتي للمدرسة مباشرة قبل الحادثة وقد اتصلت لاستفسر عن سبب تأخرها قبل أن افجع بخبر الحادث ووفاة (رميساء ) رحمة الله عليها
يا اصحاب السيارات ارواح أبناءنا بين يديكم بعد الله سبحانه وتعالى
يا اصحاب السيارات ارواح أبناءنا بين يديكم بعد الله سبحانه وتعالى
9 - عايدة الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 13:25
يارب السلامة أش هاد النهار حادثة طرام وحادتة النقل المدرسي .اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه .
10 - ht.brahim الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 13:25
يوم آخر حزين، مضلم، بارد... يوم آخر يجعلني أعف أزهد عن متع الحياة الزائلة. مهما قدمت من تعازي الحارة و مواساتي لأسرة التلميذة ولمدرسيها بل ولكل الأسر المغربية في هذا المصاب الجلل، يبقا قلبي ينبض حزنا عن ضحايا الطريق، الطريق إلى المدرسة. أعذروني فإن لي ابنة صغيرة تستعمل النقل المرسي.
11 - ج مصطفى الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 13:26
ضعف الإنارة
التوقيت الحالي التلاميذ يخرجون للمدرسة في الظلام
الحالة الميكانيكية للعرباة المدرسية
تكدس الأطفال داخل النقل المدرسي
تهور السائقين
اوزيد اوزيد.....
كل هذه العوامل تجعل من فلذات أكبادنا عرضة للهلاك
اللهم أهلك العثماني وحاشيته وكل مسؤول على هذه الأمة لا يقوم بواجباته.
التوقيت الحالي التلاميذ يخرجون للمدرسة في الظلام
الحالة الميكانيكية للعرباة المدرسية
تكدس الأطفال داخل النقل المدرسي
تهور السائقين
اوزيد اوزيد.....
كل هذه العوامل تجعل من فلذات أكبادنا عرضة للهلاك
اللهم أهلك العثماني وحاشيته وكل مسؤول على هذه الأمة لا يقوم بواجباته.
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