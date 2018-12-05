طفلة تفارق الحياة في صدم مركبة للنقل المدرسي

هسبريس من الدار البيضاء

توفيت طفلة لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، وجُرح طفل آخر، في حادثة اصطدام سيارة شخصية بعربة للنقل المدرسي بمنطقة مولاي رشيد في الدار البيضاء. وقال شهود عيان إن الحادث وقع، اليوم الأربعاء، بسبب ضعف الإنارة العمومية.

وأوضح الشهود، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن الضحية لفظت أنفاسها على الفور قبل نقلها إلى مستشفى سيدي عثمان؛ فيما يجري علاج الطفل المصاب في الحادثة.

وفتحت الضابطة القضائية لمولاي رشيد تحقيقا في الموضوع، لكشف ملابسات الحادث الذي بث الرعب في قلوب أفراد أسر باقي الأطفال.