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الرئيسية | حوادث | اكتشاف جثة عسكري معلقة بحبل في جماعة بلفاع

اكتشاف جثة عسكري معلقة بحبل في جماعة بلفاع

اكتشاف جثة عسكري معلقة بحبل في جماعة بلفاع
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 14:10

عُثرعلى جثة شخص ينحدر من نواحي مدينة تازة، اليوم الأربعاء، معلّقة إلى حبل وسط فناء منزله في حي "تالغزيت" بالجماعة الترابية بلفاع ضواحي اشتوكة آيت باها.

وكان المفارق للحياة، الذي يعمل في صفوف القوات المسلحة الملكية بالسمارة، في إجازة، حلّ خلالها بمنزل تقطنه أسرته في بلفاع، قبل أن يعمد إلى لفّ عنقه بحبل معلّقا جسده إلى عمود حديدي بفناء البيت.

وأورد جيران الضحية، في إفادات لهسبريس، أن زوجة الهالك تفاجأت به جثة هامدة ومعلقة إلى حبل، بعد أن رافقت ابنتها إلى روض للأطفال بالحي المذكور، حيث أخطرت السلطات المحلية والمصالح الدركية بالواقعة.

وفتحت السلطات المختصة تحقيقا من أجل تحديد ظروف وملابسات الحادثة، بأمر من النيابة العامة. كما وُجّهت جثة العسكري إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - الحـــــ عبد الله ــــاج الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 14:23
الجنود ليسو محظوظين كالبوليس وليس لديهم الحموشي الذي يكرمهم باموال ضرائب المغاربة من اجور تبدء من 5 الاف درهم وبريمات
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33
2 - بوحاطي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 14:34
اولا ان لله وان اليه راجعون تانيا غيخرج تقرير يقولوا يعاني من الاطرابات نفسية كيف العادة اما اسباب الحقيقية فلا يعلنون عليها لانها تحرجهم
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31
3 - عبد الله الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 14:39
اللهم الطف ،و اكتب لطفك ،الخفي يا لطيفا لما يشاء،كما كتب لوحة المحفوظ،ان رحمتك سبقت عذابك،،لعبيدك الضعفاء،الذين غايتهم الدنيا على امرهم،مما لقي تلقي من الماسي،و تغرق في دوامتها و حلقتها،التي قد تدور بالسوء و الفظيع،اللهم ارحم العبد المغلوب
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16
4 - catalonia الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 14:48
at the beginning i have a question .Why the suicide related to the far members; i havent understood that case yet although one member of my family did the same before 3 years ago ,maybe the pression which are submited in thier work or the foods and soft drinks which they are given in thier daily meals cause that sad ending .Allah bless us and protects us from all evils.
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5
5 - أسوة الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 15:06
وهل الحل في الإنتحار ؟فلو كان فيه الحل للجأ إليه كل إنسان يعاني مشاكل.
اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه آمين.
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5
6 - ماجد واويزغت الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 15:08
أنا متفق مع صاحب التعليق رقم 1 الحاج عبد الله
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