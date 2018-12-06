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كُتّاب وآراء
مصالح الدرك تداهم وكرا للخمور ناحية تاونات
تمكنت عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي بتاونات، الأربعاء، من توقيف مشتبه في حيازته وترويجه المشروبات الكحولية بدون ترخيص، وهو من ذوي السوابق القضائية في المجال؛ وذلك بمركز طهر السوق ضواحي مدينة تاونات.
ووفق مصادر هسبريس فإن هذه العملية، التي وصفتها بـ"النوعية"، جاءت إثر مداهمة نفذتها، في وقت سابق، عناصر الدرك الملكي، لمنزل المشتبه فيه (ر.أ)، مبرزة أن إجراءات تفتيش الوكر المذكور أسفرت عن حجز 700 قنينة من الجعة و800 قارورة ما بين نبيذ أحمر و"ويسكي" مهرب.
ومن أجل تعميق البحث، تم وضع المشتبه فيه، الذي يوجد في عقده الخامس، تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتاونات.