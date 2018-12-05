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كُتّاب وآراء
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توقيف مشتبه بقتل طليقته نواحي شفشاون
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 17:07
تمكنت عناصر الدرك الملكي بإقليم شفشاون من توقيف شخص يشتبه في تورطه في تعريض طليقته لاعتداء جسدي خطير بواسطة سلاح أبيض، ما تسبب في وفاتها بدوار بني خليفة جماعة بني احمد الشرقية.
عملية توقيف المعني، حسب مصادر هسبريس، جاءت عقب حملة تمشيطية قامت بها عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية بمحيط الدوار وغابات المنطقة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وخلفيات ودوافع ارتكاب هذه الجريمة المروعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - زكرياء المغربي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 17:27
لو كان الحكم شديد تجاه المجرمين لتم الحد من ظاهرة القتل والاغتصاب
2 - loubna الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 17:31
الله يرحمها ايجعل متواه الجنة اقترفت غلط كنظن ما حسباتهاش صح اكيد الراجل ماغديش يرضى المراة ديال طلق هو في السجن لو تسنات حتى خرج اتقوم بالاجراءات ديلها على الاقل يكون حاضر اكان ما توقع هذ الكارتة ولكن في كلتا الحالات قدر الله وما شاء فعل مكتاب تموت بهذ الطريقة
3 - البعمراني الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 17:57
اقولها داءما. السجن لم يعد رادعا. للمجرمين. ومع هذا نلاحظ ممن يسمون نفسهم بالحقوقيون يريدون الغاء الاعدام فهذا القاتل. يعرف نفسه أنه قتل. ولكن لن يقتل. فتجرأ على القتل
4 - لماذا العقاب لمن لم يذنب . الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 17:58
الى صاحب ثاني تعليق هي دروكا سيادتو الى مشا بخمس سنين تسناه حتى يخرج عاد تطلب الطلاق يعني هو يرتكب الاجرام وهي تحمل العواقب وهادا الى هداه راسو وبغا يطلقها حيت الا خرج مابقاش عندها الحق فالتطليق للضرر باعتبار الزوج الحبيب عانق الحرية.
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