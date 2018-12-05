توقيف مشتبه بقتل طليقته نواحي شفشاون‬

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الدرك الملكي بإقليم شفشاون من توقيف شخص يشتبه في تورطه في تعريض طليقته لاعتداء جسدي خطير بواسطة سلاح أبيض، ما تسبب في وفاتها بدوار بني خليفة جماعة بني احمد الشرقية.

عملية توقيف المعني، حسب مصادر هسبريس، جاءت عقب حملة تمشيطية قامت بها عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية بمحيط الدوار وغابات المنطقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وخلفيات ودوافع ارتكاب هذه الجريمة المروعة.