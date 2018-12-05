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الرئيسية | حوادث | عائلات متهمين ترفض "تشويه السمعة" في ملف ترويج "كفتة الكلاب"

عائلات متهمين ترفض "تشويه السمعة" في ملف ترويج "كفتة الكلاب"

عائلات متهمين ترفض "تشويه السمعة" في ملف ترويج "كفتة الكلاب"
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:00

قررت هيئة الحكم بابتدائية المحمدية، الأربعاء، تأخير النظر في ملف المتابعين بتكوين عصابة تمتهن الذبيحة السرية وترويج لحوم الكلاب إلى غاية يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى أن الملف صار جاهزا للمناقشة.

وأرجأت الهيئة النظر في هذا الملف الذي يحظى بمتابعة واسعة من لدن الرأي العام المحلي والوطني، وذلك بطلب من الدفاع من أجل الاطلاع على الوثائق والإعداد للجلسة المقبلة.

وكانت عناصر الدرك الملكي بجماعة الشلالات، في جولة روتينية ليلية، قادتها إلى دوار سيدي عبد النبي، انتابتها شكوك حول سيارة متوقفة في الخلاء، إذ اعتقدت أن الأمر يتعلق بالسكر، لتشرع في البحث في المكان، وتضبط شخصين في حالة سكر وهما يهمان بإنزال بقرتين كبيرتين في السن، غير صالحتين للذبح، قصد إدخالهما إلى حظيرة، ليتم اعتقالهما.

كما جرى حسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية العثور على هيكل كلب بدون جلد وبدون رأس، وكذا قطع جلدية صغيرة، ما أثار مخاوف لدى الدرك الملكي من ذبح الكلاب واستعمال لحمها في المأكولات الخفيفة.

مقابل ذلك أكدت زوجة أحد المتهمين في تصريح مصور لجريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش الجلسة، أن زوجها مالك الحظيرة "لا يقوم بذبح الكلاب كما جاء في محاضر الدرك الملكي، وكل ذلك كذب وظلم في حقه وحق باقي المتهمين المتابعين في الملف".

وأضافت المتحدثة: "الكلب الذي يتم الحديث عنه مجرد جرو كان زوجي قد تخلى عنه وتركه داخل الحظيرة التي لم يزرها منذ ما يقارب العام، فتوفي الجرو وبقيت عظامه التي تم استغلالها من طرف الدرك للحديث عن ذبح الكلاب".

وشددت زوجة مالك الحظيرة على أنه "لا علاقة له بالبقرتين اللتين تم ضبطهما من طرف الدرك الملكي داخل السيارة، وإنما تعودان لأحد معارفه، كان يرغب في تركهما بالحظيرة إلى اليوم الموالي"، مضيفة أن زوجها لا يمكن أن يقوم بالمنسوب إليه.

وأوضحت المتحدثة ذاتها أن المتهمين أرغموا على توقيع محاضر الدرك الملكي، وتفاجؤوا بإقحام قضية ذبح الكلاب مع الذبيحة السرية، لافتة إلى أن هذا الأمر شكل ضررا نفسيا ومعنويا لأسر المتهمين، وأضر بسمعتهم في سوق الجزارة.

وكانت مصادر الجريدة من الدرك الملكي نفت التهم الموجهة إليها من طرف أسر المعتقلين في قضية الذبيحة السرية التي تفجرت قبل أيام بجماعة الشلالات ضواحي مدينة المحمدية.

إلى ذلك، أكدت مصادر الجريدة أن البقرتين الطاعنتين في السن، واللتين لا تصلحان للذبح، حسب ما سلف ذكره، توفيتا الأربعاء الماضي، فجرى دفنهما من طرف السلطات المحلية والمصالح البيطرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - الصيفي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 17:56
لا دخان بدون نار.

شددت زوجة مالك الحظيرة على أنه "لا علاقة له بالبقرتين اللتين تم ضبطهما من طرف الدرك الملكي داخل السيارة، وإنما تعودان لأحد معارفه
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21
2 - Ayoub الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:00
On mange du chien? on mange l'âne, on mange des chats, pourquoi pas aussi du porc et l'être humain? c'est un crime que la justice doit faire valoir ses droits vis à vis des citoyens, c'est HONTEUX
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13
3 - العدل الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:00
يجب انزال العقوبة الصارمة ليكون عبرة
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24
4 - red1 الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:01
الله يلعن لي ما يحشم. هاد المجرمين كيتاجرةا بصحة الناس والهم ديالهم الربح المادي على حساب صحة الغير . وزايدينها بتخراج العينين هما وعائلتهم .القصاص القصاص ومول الذنب يستاهل العقوبة.
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30
5 - الوطنية الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:01
الى الزوجة اقول لها وليتو تبحثو على الربح السريع باش تبنيو الدار وتفرشوها والدرو الذهب ... ولو على حساب الحرام وترويج لحوم فاسدة للبشر سواء كانت كلابا او ابقارا مسنة ومريضة نتمنى ان تطبق عليهم اقسى العقوبات ولا شفقة عليهم
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6 - simmo الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:04
une réaction normale. qui ose à vendre la chair de chien osera aussi à dire des mensonges
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5
7 - غيور على وطنه الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:05
ادا كانى حقا مدنبين فيجب محاكمتهم علنا في الجرائد و الإعلام ليكنوا عبرا للأخرين هنا في فرنسا وزير أو برلماني قام بعمل ما ضد القانون الإعلام يتكلمون عنه صباح مساء فيجب معاقبتهم أشد العقوبة لأنهم لا يملكون جزء من الضمير لقد عميت قلوبهم مفسدين في الأرض لدلك مصيرهم أشد العقوبة
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7
8 - ولد حميدو الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:05
الله اعلم فالزوجة لا يمكنها أن تعرف النوايا فحتى و ان توفي الجرو فقد وجدوه بدون جلد يعني مسلوخ
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8
9 - فرحان مندر الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:06
قوم لا يخافون الله يريدون ان يصلو الى الثروة بكل السبل حتى الحيوانات لم تسلم من مكرهم ويدعون البراءة نريد من القضاء ان يقول كلمة الفصل فيهم لكي يكونوا عبرة للاخرين واذا تبتت تهمتهم نريد لهم حكما مشددا
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5
10 - wood الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:06
مسألة دبح الكلاب و الحمير و الحيوانات المريضة و تقديمها في المطاعم الشعبية و الرخيصة مسألة طبيعية في بلاد المخزن حيث تضرب المجاعة أطنابها و تعيش شريحة واسعة من المواطنين سوء التغدية يقابلها غلاء فاحش في اللحوم بجميع أنواعها مع إنهيار قدرتها الشرائية ، فالمخزن يعرف أن أغلب اللحوم التي تباع غير صالحة و يحصل أزلامه على نصيبهم من بيعها . فمع إستمرار إنهيار القدرة الشرائية للمواطنين لا يمكن لمثل هذه الظواهر الا ان تزداد . فربما لحوم هذه الكلاب أفضل بكثير من لحوم ألاف الأطنان من اللحوم الفاسدة و المريضة و المتعفنة و الدجاج الميت و السمك القديم التي يلتهمها المغاربة يوميا دون حسيب و لا رقيب !!
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0
11 - miloudi الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:07
تبارك الله علينا صبحنا مثل الشناوا نكلوا الكلاب ربما نصبحوا متطورين مثلهم .
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4
12 - bruce الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:08
راجلك الله يعمرها دار و الجرو مسكين كان غير مربيه و مات مسكين و الغد يدفنوه و البقرات الشارفات كان كيتهلا فيهم باش يموتوا موتة ديال مولانا و زيدون هداك راه ماشي كوري غير حديقة الحيوانات ديال الشلالات و الله يعطينا وجهكم نربحوا بيه شي انتخابات...
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7
13 - ستيتو حمو الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:10
كالعادة القضية في طريقها الى التمييع ثم السراح ثم البراءة لانه قد يكون هناك تواطء من طرف رموز الفساد السياسي والسلطوي وتوريط الحيتان الكبيرة وقد تتحول الى فضية رأي عام . لكن الاموال والتدخلات تفتح وتمحي كل شيء كما جرت العادة في الملفات الكبرى التي تتعلق بنهب المال العام والاستلاء على املاك الشعب وعمليات التهريب والغش والتزوير . والدليل هو انه لم يسبق ان تمت ادانة صارمة لمختلف القضايا .
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1
14 - moha le fou moha le الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:14
A Mr Ayoub au dessus des fois il faut éviter de faire un commentaire en français bourré de fautes d'autant plus que vous traduisez de l'arabe vers le français puisque vous êtes arabophone autant le faire en arabe non?
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-3
15 - تعليق الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:16
الفرق واضح بين عظام جديدة وعظام بالية فهدا الكلام غير منطقي
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3
16 - ج.محمد الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:16
يجب إنزال أقصى العقوبات في حق كل غشاش من عشنا فليس منا صدق رسول الله ص
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0
17 - Hamido الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:18
Adn لا يكذب وما على السلطات الأمنية اخد عينات من مكان الدبيحة.فإذا عثروا على بقايا جينية للكلاب فهذه المرأة يجب أن تتابع قضائيا.لأن هده الحوادث تتكرر دائما في الدارالبيضاء وضواحيها.ومن يقوم بهذه الأفعال له استعداد للقيام بكل شيء من أجل المال وهو خطير على المجتمع. كما أنه يسيء إلى نسبة مهمة من المغاربة تشتغل في هدا المجال وتحترم الشروط المعمول بها عموما.
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18 - NeoSimo الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:19
من الأشياء المضحكة في المغرب هو كيف تقوم السلطات بإقناعنا أن صحتنا تهمهم وهم يقومون بالقبض على هذا الشخص بتهمة ترويج كفتة الكلاب...

في المقابل وبشكل يومي تسمح السلطات بما يسمى "بالتهريب المعيشي..." من سبتة المحتلة... ولا نعرف مصدر هذه المواد المهربة ولا صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.. ولا عن إحتوائها أو خلوها من مواد مسرطنة أو سامة....
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19 - مغربية الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:22
دبح الابقار المريضة و المصابة خصوصا بامراض خطيرة و كلاب....هي من افضع الجرائم التي يمكن للشخص ارتكابها في حق ابرياء و عقوبتها لابد ان تكون قاسية هؤلاء لا رحمة في قلوبهم اتجاه البشر فليكن التعامل معهم بالمثل .و زوجة المجرم التي تقول بان زوجها لا يدبخ الكلاب اقول لها اثقوا الله في الناس ودبح ابقار مريضة و عجوز كدبح الكلاب .للاسف الدبيحة السرية جد منتشرة في المغرب خصوصا في الدار البيضاء في غيابة المراقبة الحازمة
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20 - مواطنة الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:27
عجبا ،يخافون على سمعتهم،و صحة المواطنين ؟
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