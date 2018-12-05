سقوط تلميذين في بئر داخل مدرسة بقلعة مكونة

هسبريس من تنغير

تمكنت عناصر الوقاية المدينة وعناصر الدرك الملكي بقلعة مكونة، الأربعاء، من إنقاذ تلميذين بعد سقوطهما في بئر يتواجد بساحة مدرسة دوار ترزكيت بالجماعة القروية أيت واسيف، بإقليم تنغير.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من شهود عيان فإن التلميذين البالغين من العمر 9 سنوات و12 سنة كانا يلعبان بساحة المدرسة الابتدائية الواقعة بالدوار السالف ذكره، إلا أنهما سقطا داخل بئر يوجد بالساحة ذاتها.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التلميذين نقلا إلى المستشفى المحلي بقلعة مكونة لتلقي العلاجات الضرورية، مشيرة إلى أن أحدهما أصيب بجروح خطيرة على مستوى الرأس.

وفتحت مصالح الدرك الملكي بقلعة مكونة تحقيقا أوليا لمعرفة ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات، خصوصا مع تواجد البئر بعمق 20 مترا داخل ساحة المدرسة.