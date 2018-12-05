24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1513:2315:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "حوادث المدن" تسقط 22 قتيلا و1945 جريحا (5.00)

  2. "غياب طبيب" يخرج سكانا إلى الاحتجاج بمرزوكة (5.00)

  3. التقنيون ينتقدون الحكومة ويطالبون برفع الأجور (5.00)

  4. الممثل الأمريكي فيغو مورتنسن ينتقد وضع السلطات في أيدي البلهَاء (5.00)

  5. المغرب قبلة للملتقيات الإفريقية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | سقوط تلميذين في بئر داخل مدرسة بقلعة مكونة

سقوط تلميذين في بئر داخل مدرسة بقلعة مكونة

سقوط تلميذين في بئر داخل مدرسة بقلعة مكونة
هسبريس من تنغير
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 21:10

تمكنت عناصر الوقاية المدينة وعناصر الدرك الملكي بقلعة مكونة، الأربعاء، من إنقاذ تلميذين بعد سقوطهما في بئر يتواجد بساحة مدرسة دوار ترزكيت بالجماعة القروية أيت واسيف، بإقليم تنغير.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من شهود عيان فإن التلميذين البالغين من العمر 9 سنوات و12 سنة كانا يلعبان بساحة المدرسة الابتدائية الواقعة بالدوار السالف ذكره، إلا أنهما سقطا داخل بئر يوجد بالساحة ذاتها.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التلميذين نقلا إلى المستشفى المحلي بقلعة مكونة لتلقي العلاجات الضرورية، مشيرة إلى أن أحدهما أصيب بجروح خطيرة على مستوى الرأس.

وفتحت مصالح الدرك الملكي بقلعة مكونة تحقيقا أوليا لمعرفة ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات، خصوصا مع تواجد البئر بعمق 20 مترا داخل ساحة المدرسة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الازمة الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 21:20
اوا قولو تاني راه الاستاذ اللي دفعهوم.الله يكون في عون التلميذين و علءلتهما.وضع تعليمي مقرف.اش تدير البءر في الساحة و هي غير مؤمنة؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.