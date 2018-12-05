الشرطة تحبط تهريب 10 أطنان حشيش بالجديدة

هسبريس من الرباط

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس وصباح اليوم، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم امرأة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن تنفيذ هذه العملية جرى بضواحي مدينة الجديدة، حيث تم توقيف سائق شاحنة في حالة تلبس بمحاولة تهريب 400 كيس من مخدر الحشيش، يناهز وزنها الإجمالي 10 أطنان، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن توقيف ثلاثة مساهمين آخرين في هذه العملية، من بينهم مالك الشاحنة المضبوطة، وحجز 10 ألاف أورو يشتبه في ارتباطها بعمليات التهريب الدولي للمخدرات.

وحسب المعاينات والخبرات التقنية المنجزة، يضيف البلاغ، فإن طريقة تعليب وتلفيف المخدرات المحجوزة، بكيفية تحميها من تسرب المياه، تؤكد أنها كانت موجهة للتهريب عبر المسالك البحرية، كما أن وجود أربع علامات مميزة على الشحنات المضبوطة يرجح ضلوع عدة مهربين في تنفيذ هذه العملية الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة من أجل توقيف جميع المتورطين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية، ورصد امتداداتها داخل المغرب، وكذا تحديد ارتباطاتها المحتملة مع شبكات إجرامية على الصعيد الدولي.