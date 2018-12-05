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الرئيسية | حوادث | الشرطة تحبط تهريب 10 أطنان حشيش بالجديدة

الشرطة تحبط تهريب 10 أطنان حشيش بالجديدة

الشرطة تحبط تهريب 10 أطنان حشيش بالجديدة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 19:05

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس وصباح اليوم، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم امرأة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن تنفيذ هذه العملية جرى بضواحي مدينة الجديدة، حيث تم توقيف سائق شاحنة في حالة تلبس بمحاولة تهريب 400 كيس من مخدر الحشيش، يناهز وزنها الإجمالي 10 أطنان، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن توقيف ثلاثة مساهمين آخرين في هذه العملية، من بينهم مالك الشاحنة المضبوطة، وحجز 10 ألاف أورو يشتبه في ارتباطها بعمليات التهريب الدولي للمخدرات.

وحسب المعاينات والخبرات التقنية المنجزة، يضيف البلاغ، فإن طريقة تعليب وتلفيف المخدرات المحجوزة، بكيفية تحميها من تسرب المياه، تؤكد أنها كانت موجهة للتهريب عبر المسالك البحرية، كما أن وجود أربع علامات مميزة على الشحنات المضبوطة يرجح ضلوع عدة مهربين في تنفيذ هذه العملية الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة من أجل توقيف جميع المتورطين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية، ورصد امتداداتها داخل المغرب، وكذا تحديد ارتباطاتها المحتملة مع شبكات إجرامية على الصعيد الدولي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - غيثة الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 19:26
يا الله السلامة لو وزعة قطع بكم غرام لكفت المغرب من الشمال إلى الجنوب و من الشرق الى الغرب نجا كثير من شبابنا من هدا الكمين ...الحمد لله على نعمة الأمن و رجاله الشجعان تحية إجلال و تقدير لهم ....
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2 - khaald الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 19:30
جميل جدا. ولكن من أين أتى وكيف وصل ؟ ؟ أكيد هاته الكمية الهائلة مرت مرور الكرام في عدة نقط مراقبة. المهم يجب محاربة المخدرات من مصدرها وجدورها و شكرا هسبريس
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3 - خليلوفيتش الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 19:34
السؤال المطروح و المحير كيف وصلت إلى الجديدة ؟؟؟ إذن كما يقال بالعامية ((الفاهم يفهم)). و لكم واسع النظر.
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