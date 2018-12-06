تفكيك عصابة "فراقشية" تنشط قرب اشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

تمكّن مواطنون، الأربعاء، من محاصرة ثلاثة أشخاص داخل حظيرة للمواشي، متلبّسين بمحاولة السطو على قطيع للأغنام، يتجاوز 40 رأسا؛ وذلك بدوار "توسوس"، في الجماعة الترابية بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، مفلحين في القبض على اثنين منهم، فيما لاذ ثالثهم بالفرار.

وربطت الساكنة الاتًصال بالسلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، التي حضرت إلى المكان، واقتادت المشتبه فيهما إلى المركز الترابي للدرك ببلفاع، بمعية أسلحة بيضاء من الحجم الكبير وأشرطة لاصقة عُثر عليها بحوزتهما.

وأفضت التحريات التي باشرتها المصالح الدركية بمركز بلفاع إلى الاهتداء إلى هوية العقل المدبّر للعصابة، فنُصِب له كمين مكن من توقيفه بحي "الجرف" بمدينة إنزكان، والذي ينحدر منه أفراد العصابة، الذين وُضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.