24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:44
|08:15
|13:23
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "حوادث المدن" تسقط 22 قتيلا و1945 جريحا
- "ظلموني فبلادي" .. صلاة جماهيرية في ملعب الرجاء لرفع البلاء
- "غياب طبيب" يخرج سكانا إلى الاحتجاج بمرزوكة
- قصة لوكا مودريتش .. من لاجئ في كرواتيا إلى أفضل لاعب بالعالم
- "أوزون" تنظم حفلا ختاميا لحملة نظافة بسطات
الممثل الأمريكي فيغو مورتنسن ينتقد وضع السلطات في أيدي البلهَاء (5.00)
وزارة التربية الوطنية تترصد المتوفين لتفرج عن تعويضاتهم! (5.00)
- منظمة الأمم المتحدة تساوي بين المغرب والجزائر في محادثات جنيف - (76)
- الخوصصة تصل سكة الحديد .. ولخليع يعلن المكتب شركة مجهولة - (75)
- "ظلموني فبلادي" .. صلاة جماهيرية في ملعب الرجاء لرفع البلاء - (68)
- اسليمي: غياب بوتفليقة يعلن "الموت السياسي" للرئيس الجزائري - (68)
- اليوم الأول من مباحثات جنيف .. هدوء وآمال و"جمود الانفصال" - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تفكيك عصابة "فراقشية" تنشط قرب اشتوكة
تمكّن مواطنون، الأربعاء، من محاصرة ثلاثة أشخاص داخل حظيرة للمواشي، متلبّسين بمحاولة السطو على قطيع للأغنام، يتجاوز 40 رأسا؛ وذلك بدوار "توسوس"، في الجماعة الترابية بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، مفلحين في القبض على اثنين منهم، فيما لاذ ثالثهم بالفرار.
وربطت الساكنة الاتًصال بالسلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، التي حضرت إلى المكان، واقتادت المشتبه فيهما إلى المركز الترابي للدرك ببلفاع، بمعية أسلحة بيضاء من الحجم الكبير وأشرطة لاصقة عُثر عليها بحوزتهما.
وأفضت التحريات التي باشرتها المصالح الدركية بمركز بلفاع إلى الاهتداء إلى هوية العقل المدبّر للعصابة، فنُصِب له كمين مكن من توقيفه بحي "الجرف" بمدينة إنزكان، والذي ينحدر منه أفراد العصابة، الذين وُضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.