قتيل وأربعة جرحى في حادثين متفرقين بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

توفي شخص ثلاثيني ليلة الأربعاء في قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، في حين أصيب أربعة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بعد تعرضهم لحادثتين متفرقتين نواحي المدينة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن شخصين تجمع بينهما قرابة عائلية، ينحدران من منطقة الثوالث نواحي سطات، كانا على متن عربة مجرورة بدابة على مستوى الطريق الوطنية رقم 9، متّجهين من جماعة مزورة إلى مسقط رأسهما، إلا أن سيارة صدمت العربة دون أن يتوقّف سائقها؛ ما أدى إلى وفاة أحدهما وجرح الآخر.

وفي حادث مماثل، صدمت سيارة عربة مجرورة بدابة على متنها ثلاثة أشخاص بجماعة مزورة أولاد سعيد، كانوا متجهين إلى مسقط رأسهم بدوار "السدرة"، وأصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.

وانتقلت عناصر من الدرك الملكي التابعة لسرية سطات، وممثلون عن السلطة المحلية وأفراد من الوقاية المدنية، إلى مكان الحادثتين، وجرى نقل المصابين إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات لتلقي العلاج.

وأمرت النيابة العامة المختصة بإحالة جثة الهالك على قسم الأموات بسطات، مع إجراء معاينة أو تشريح عند الضرورة لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة الأبحاث المفتوحة في ظروف وملابسات ارتكاب الحادثتين.