إيقاف حائز لآلاف الأقراص المهلوسة في الفنيدق

هسبريس من الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تمكن فرقة الشرطة القضائية بمدينة الفنيدق من توقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية العديدة، متلبسا بحيازة 3480 قرصا مخدرا من نوع ريفوتريل.

وأوضح بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، أنه "جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة سيارات الأجرة، عندما كان يعتزم السفر نحو مدينة الدار البيضاء، وتم العثور بحوزته على 3480 قرصا مخدرا من نوع ريفوتريل وأجهزة معلوماتية، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في الأقراص والمؤثرات العقلية".

"تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مسارات تهريب هذه الأقراص المخدرة، والكشف عن جميع الأشخاص الضالعين في ترويجها"، وفق المديرية العامة للأمن الوطني.