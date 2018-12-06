24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:44
|08:15
|13:23
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "حوادث المدن" تسقط 22 قتيلا و1945 جريحا
- رسالة إلى علماء الإسلام
- الممثل الأمريكي فيغو مورتنسن ينتقد وضع السلطات في أيدي البلهَاء
- أولاد مولود ومحادثات جنيف
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
وزارة التربية الوطنية تترصد المتوفين لتفرج عن تعويضاتهم! (5.00)
إجراءات "صارمة" تدفعُ ممتهني التهريب إلى الاحتجاج في "تراخال" (5.00)
توسع العمران يرمي تاريخ شارع "البوليبار" بطنجة في جُب النسيان (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إيقاف حائز لآلاف الأقراص المهلوسة في الفنيدق
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تمكن فرقة الشرطة القضائية بمدينة الفنيدق من توقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية العديدة، متلبسا بحيازة 3480 قرصا مخدرا من نوع ريفوتريل.
وأوضح بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، أنه "جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة سيارات الأجرة، عندما كان يعتزم السفر نحو مدينة الدار البيضاء، وتم العثور بحوزته على 3480 قرصا مخدرا من نوع ريفوتريل وأجهزة معلوماتية، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في الأقراص والمؤثرات العقلية".
"تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مسارات تهريب هذه الأقراص المخدرة، والكشف عن جميع الأشخاص الضالعين في ترويجها"، وفق المديرية العامة للأمن الوطني.