شرطي يطلق رصاصات على مهاجمي عناصر أمنية

هسبريس - و.م.ع

اضطر ضابط شرطة يعمل بولاية أمن وجدة، اليوم الخميس، لإطلاق ثلاث رصاصات تحذيرية من سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخصين، كانا في حالة سكر متقدمة وعرضا حياة امرأة وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة ساطور من الحجم الكبير.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه "حسب المعلومات الأولية للبحث فقد توصلت مصالح الأمن بإشعار هاتفي مفاده قيام شخصين بتعريض فتاة لاعتداء بالضرب والجرح في الشارع العام، بعدما كانت برفقتهما على متن سيارة خفيفة، وهو ما استدعى تدخل عناصر الشرطة التي حاولت توقيف المشتبه فيهما، غير أن أحدهما أشهر ساطورا في مواجهة عناصر الشرطة وحاول الاعتداء عليهم، قبل أن يعمد مرافقه إلى محاولة دهسهم بواسطة السيارة التي كان يتولى سياقتها".

وأضاف المصدر ذاته أن "الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي، بعد إطلاق ثلاث رصاصات تحذيرية، مكن من تخليص الفتاة التي تمت معاينة حالة السكر المتقدمة عليها، فضلا عن إصابتها برضوض وكدمات جراء الاعتداء عليها من طرف مرافقيها، في حين تمكن المشتبه فيهما من الفرار".

وأشارت المديرية العامة إلى أن "إجراءات البحث أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيهما، ويجري حاليا تكثيف الأبحاث لضبطهما"، مبرزة أن "الخبرات المنجزة أوضحت أن السيارة المستعملة في الاعتداء تحمل لوحات ترقيم مزيفة، في حين تم الاحتفاظ بالفتاة تحت الحراسة الطبية بالمستشفى في انتظار البحث معها حول خلفيات وملابسات هذه القضية".