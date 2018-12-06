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الرئيسية | حوادث | شقيقان يحوزان 3850 قرص إكستازي في مدينة فاس

شقيقان يحوزان 3850 قرص إكستازي في مدينة فاس

شقيقان يحوزان 3850 قرص إكستازي في مدينة فاس
هسبريس من الرباط
الخميس 06 دجنبر 2018 - 17:05

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 20 و26 سنة، وضبطت بحوزتهما 3850 قرصا من مخدر الإكستازي.

جرى توقيف المشتبه فيهما أثناء وصولهما إلى مدينة فاس على متن حافلة للنقل الطرقي، قادمة من أقصى شمال المملكة، قبل أن تسفر عملية التفتيش عن ضبط كمية أقراص الإكستازي مخبأة داخل الملابس الداخلية للمشتبه فيهما، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي بحوزتهما يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في المؤثرات العقلية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذه الأنشطة الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - المهاجر الخميس 06 دجنبر 2018 - 17:12
الاعدام الاعدام الاعدام كم من جريمة ستقع لو ثم بيعها لا شغقة خربو المجتمع
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2 - مجلوق فنيويورك الخميس 06 دجنبر 2018 - 17:24
20 ,,و26 سنة هادو الى وصلو ل40 سنة هدي يوليو كثار من Pablo escobart,,,شوفو ماحد ماتعدمش شي مجرم فالمغرب راه غير تخويو الماء فالرملة,,,المغاربة شعب كاموني يخاف مايحشم.
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