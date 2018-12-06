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الرئيسية | حوادث | درك تسلطانت يحيل "البوكوص" على النيابة العامة

درك تسلطانت يحيل "البوكوص" على النيابة العامة

درك تسلطانت يحيل "البوكوص" على النيابة العامة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 06 دجنبر 2018 - 15:02

أحالت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي تسلطانت بإقليم مراكش، اليوم الخميس، شخصا في عقده الرابع يلقب بـ"البوكوص" على النيابة العامة من أجل السرقة الموصوفة.

وقالت مصادر هسبريس إن الشخص الموقوف احترف سرقة الفتيات والنساء، مستغلا وسامته في إسقاطهن في شباكه، وبعد كسب ثقتهن يعمد إلى سرقتهن.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية إيقاف الأربعيني المذكور جرت بعدما وضعت مصالح الدرك بتسلطانت الموقوف تحت الرصد والمراقبة، لتضع حدا لتصرفاته اللاقانونية، التي كان ينفذها في المجال الترابي الرابط بين المنطقة السياحية أكدال وجماعة تاسلطانت بمراكش.

وكانت ولاية أمن مراكش قد أصدرت مذكرة بحث عن "البوكوص"، بعد أن وضعت ست ضحايا شكاياتهن بخصوص سلبهن ممتلكاتهن، تورد المصادر نفسها، مشيرة إلى أن درك تسلطانت واجه الموقوف بخمس ضحايا أخريات خدعهن بأناقته وتعرفن عليه.

جدير بالذكر أن "البوكوص" كان موضوع فيديو، يشهر بسرقة قام بها ورصده مواطن يقود سيارته، فقام بتصويره وهو يمشي مهرولا فوق الرصيف بالمنطقة السياحة أكدال.

يشار إلى أن الموقوف وُضع، بأمر من النيابة العامة المختصة، تحت تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث والاستماع لضحاياه، قبل تقديمه أمام أنظار النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - akdim Abdessamad الخميس 06 دجنبر 2018 - 15:32
بالعكس لم يستغل وسامته و لا أناقته....
بل إستغل غباءهم و جعلهم و حبهم للجمال.
فالكذاب و النصاب ما كيقولب غير الطماع.
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12
2 - N.H الخميس 06 دجنبر 2018 - 15:33
طماع يقضي عليه لكذاب صراحة شي إناث يستاهلو كثر من هدشي عزيز عليهم لمضاهير و لكذوب
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10
3 - Faouzi الخميس 06 دجنبر 2018 - 15:33
واهادي هيا التبوگيصة وإلا فلا !!!!!
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14
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