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البحرية الملكية تنقذ 181 "حراكا" في المتوسط
الخميس 06 دجنبر 2018 - 19:20
تدخلت وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية لتقديم المساعدة لـ 181 مرشحا للهجرة السرية بعرض البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال الفترة ما بين 04 و06 دجنبر.
بلاغ للقوات المسلحة الملكية، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن هؤلاء المهاجرين السريين، الذين ينحدر أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن ثمانية قوارب مطاطية من مختلف الأصناف، واجهتها صعوبات، مضيفة أن اثنين من هذه القوارب غرقا مباشرة بعد عملية إنقاذ المهاجرين الذين كانوا على متنهما.
وحسب المصدر ذاته فقد تم نقل جميع المهاجرين سالمين إلى موانئ الناظور والحسيمة والقصر الصغير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مناضل الخميس 06 دجنبر 2018 - 19:41
بصاحت العزاوة كايجيو المغرب كايجمعو شوية د الفلوس من تما لاوربا وانت اخي المغربي تشومر فبلادك
2 - حاءر الخميس 06 دجنبر 2018 - 19:42
ايها المسؤولون يجب علكم التفكير بعمق وايجاد حلول لهدا الوطن....وصل السيف الزبى
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