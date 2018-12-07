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الرئيسية | حوادث | جمارك تطوان تحجز ملابس مهربة من مليلية‎

جمارك تطوان تحجز ملابس مهربة من مليلية‎

جمارك تطوان تحجز ملابس مهربة من مليلية‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 07 دجنبر 2018 - 04:25

تمكنت عناصر الجمارك التابعة لزمرة الفنيدق، شعبة تطوان، من حجز أطنان من الملابس المستقدمة من مدينة الناظور، والمهربة من مدينة مليلية.

عناصر الجمارك عملت على نصب كمين على مستوى الطريق الساحلي تطوان ـ الحسيمة بين جماعتي سطيحات وقاع أسراس، لتتمكن من حجز سيارتين نفعيتين محملتين بأزيد من 10 أطنان من الملابس والأحذية.

وقدرت مصادر هسبريس قيمة المحجوزات بـ3 ملايين درهم، مشيرة إلى قطر السيارتين إلى مقر الجمارك؛ فيما باشرت المصالح الأمنية التحقيق في الموضوع.

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