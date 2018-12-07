مصرع سائق في انقلاب "بيكوب" ضواحي تنغير

هسبريس من تنغير

أدى انقلاب سيارة من نوع "بيكوب"، على المسلك الطرقي الرابط بين إغيل نمكون وأوزيغيمت، وبالضبط قرب منطقة أمسكار، بإقليم تنغير، إلى وفاة سائقها على الفور، الخميس، نتيجة الجروح الخطيرة التي تعرض لها.

ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة، في تصريح لهسبريس، فإن أسباب الحادثة تعود إلى فقدان السائق السيطرة على السيارة، لما كان يهم بالسير إلى الخلف، ما أدى إلى انحرافها عن مسارها، وسقوطها في منحدر، ما تسبب في تحطم هيكلها وإصابة الهالك بجروح خطيرة.

وذكرت المصادر ذاتها أن الهالك توفي على الفور، "نتيجة إصابته بنزيف داخلي وكسور في مختلف أنحاء جسمه"، مشيرة إلى أنه "كان قيد حياته مكلفا بالعمال لدى شركة مكلفة بتعبيد الطريق الرابطة بين أوزيغيمت وإغيل نمكون"، بإقليم تنغير.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت عناصر من السلطة المحلية بإغيل نمكون والوقاية المدنية والدرك الملكي إلى مكانه، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع من أجل معرفة أسباب الحادثة المميتة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.