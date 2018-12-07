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الرئيسية | حوادث | جثة "أربعيني عارٍ" تستنفر الأمن في ابن أحمد

جثة "أربعيني عارٍ" تستنفر الأمن في ابن أحمد

جثة "أربعيني عارٍ" تستنفر الأمن في ابن أحمد
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 06 دجنبر 2018 - 23:55

استنفرت الضابطة القضائية والسلطات المحلية بمدينة ابن أحمد، نواحي سطات، مصالحها، بعد العثور على جثة أربعيني بـ"عوينة رمضان"، على مستوى قنطرة "بوحولة" بالمدينة ذاتها.

وحسب مصادر هسبريس من مكان الحادث فإن عناصر الأمن تلقت إخبارية بوجود جثة شخص مجرّدة من الثياب بمجرى مائي للصرف الصحي، وعليها آثار للضرب.

وانتقلت إلى مكان العثور على الجثة عناصر الأمن والشرطة العلمية وممثل عن السلطات المحلية، ومصالح الوقاية المدنية بمدينة ابن أحمد. وبعد معاينة الجثة ومسح محيط الجريمة المفترضة، عثرت العناصر الأمنية على بعض الملابس، رجّحت المصادر أنها تعود إلى الهالك، دون العثور على أي وثيقة تثبت هويته.

وأمرت النيابة العامّة بتوجيه جثة الهالك عبر سيارة نقل أموات تابعة لإحدى الجماعات الترابية نحو مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، لإخضاعها للتشريح، لفائدة البحث المفتوح لتحديد هوية الهالك وكشف لغز وفاته أو تعرّضه للعنف المفضي إلى الموت.

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1 - مغربي الجمعة 07 دجنبر 2018 - 00:57
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم. علامة الساعة قد بدأت تظهر كثرة القتل والانتحار والفساد وخيانة الأمانة والحكم بالباطل وتصديق الكاذب وتكذيب الصادق وكثرة الحروب بين المسلمين وووو اللهم احسنت خاتمتنا وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه اجمعين
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