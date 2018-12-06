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الرئيسية | حوادث | أقراص إكستازي تجر ستينيّا إلى القضاء في فاس

أقراص إكستازي تجر ستينيّا إلى القضاء في فاس

أقراص إكستازي تجر ستينيّا إلى القضاء في فاس
هسبريس - و.م.ع
الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:10

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم، من توقيف شخص يبلغ من العمر 67 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المشتبه فيه تم توقيفه بالمحطة الطرقية بمدينة فاس أثناء وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش التي تم القيام بها عن حجز 1840 قرصا من مخدر الإكستازي.

وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ابو ملاك الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:46
يجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء المجرمين وتطبيق عقوبة الإعدام في حقهم ليكونوا عبرة للآخرين.
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2 - عبدالله الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:51
هاذ الشمال ما تا يدخل منو غير البلا، واش كاينة شي ديوانة تما ان لا او تا ياخدو حقهم او تا يبلغو؟ هادشي راه بسال لله الى ما كانوش الديوانة في المستوى ديرو سكانير ديال بنادم اي دخل اي دوز فيه او لي خرج اي دوز فيه.
راه الشباب المغربي والجيل القادم غادي يطلع كله مقرقب او محشش فكرو مزيان يا مسؤولين راه اما الديوانة فيها الخلل او القانون فيه الخلل.
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