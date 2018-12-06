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كُتّاب وآراء
أقراص إكستازي تجر ستينيّا إلى القضاء في فاس
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم، من توقيف شخص يبلغ من العمر 67 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المشتبه فيه تم توقيفه بالمحطة الطرقية بمدينة فاس أثناء وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش التي تم القيام بها عن حجز 1840 قرصا من مخدر الإكستازي.
وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
راه الشباب المغربي والجيل القادم غادي يطلع كله مقرقب او محشش فكرو مزيان يا مسؤولين راه اما الديوانة فيها الخلل او القانون فيه الخلل.