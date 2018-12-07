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الرئيسية | حوادث | الأمن يفكك خلية "داعشية' بمدينة بني ملال

الأمن يفكك خلية "داعشية' بمدينة بني ملال

الأمن يفكك خلية "داعشية' بمدينة بني ملال
هسبريس من الرباط
الجمعة 07 دجنبر 2018 - 10:19

في إطار العمليات الاستباقية للتصدي للتهديدات الإرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك خلية إرهابية، اليوم الجمعة، تتكون من 6 عناصر ينشطون بمدينة بني ملال تتراوح أعمارهم بين 24 و37 سنة، يشتبه في موالاتهم لـ"داعش"، وفي الإعداد لمشاريع إرهابية بالمملكة.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه العملية أسفرت عن حجز أجهزة الكترونية وكتب ومنشورات تمجد الفكر المتطرف لـ"داعش" وتحرض على العنف، إضافة إلى أسلحة بيضاء.

وتفيد الأبحاث الأولية، يضيف البلاغ، أن أفراد هذه الخلية قاموا بعمليات تجنيد واستقطاب الشباب من أجل تبني مبادئهم المتطرفة بالموازاة مع التحريض لتنفيذ اعتداءات تستهدف المخالفين لنهجهم المتشدد، وهو ما يشكل مسا خطيرا بالأمن العام وسلامة المواطنين.

وأبرزت وزارة الداخلية أن هذه العملية تؤكد استمرار التهديدات الإرهابية، في ظل إصرار المتشبعين بالفكر "الداعشي" على تنفيذ أجندة هذا التنظيم عبر ارتكاب أعمال إجرامية.

وسيتم، حسب المصدر ذاته، تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري وفق الشروط والضوابط القانونية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - اللهم احفظ بلادنا الجمعة 07 دجنبر 2018 - 10:31
اللهم اجعل بلدنا امنا مستقراا .
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10
2 - Seddam الجمعة 07 دجنبر 2018 - 10:45
و الله لم أستوعب كيف يفكر هؤلاء البشر، و كيف أقنعوهم أن الطريق إلى الجنة مفروشة بالأشلاء و الدماء و الخراب و الدمار؟كيف اقتنع هؤلاء أن السبيل الوحيد للرقي و التقدم هو تيتيم الأطفال و ترميل النساء و ليس تعليم و تطوير قدراتهم و قدرات أطفالهم ليكونوا مسؤولين و منتجين و مطورين؟
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13
3 - ادريس الوردي الجمعة 07 دجنبر 2018 - 10:49
اللهم إحفض بلادنا من كل شر ومن كل مكروه، ومن كيد الكائدين المتطرفين والمتزمتين والمتشددين دينيا يا رب ،آمين.
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4 - جيمس ماتيس الجمعة 07 دجنبر 2018 - 10:53
نشيد بالدور الذي تقوم بها عناصر الأمن القومي المغربي في ما تقوم به من محاربة التطرف والجريمة
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5 - مغربي الجمعة 07 دجنبر 2018 - 10:59
الفاءق التقدير و الاحترام و التبجيل للاجهزة الامنية الفخر و المفخرة المغرب و المغاربة عن الجدارة و استحقاق بالحصيلة على ارض الميدان التي تبذل المجهودات الجبارة و التضحيات الجسام باحترافية و الكفاءة العالية من اجل اجثاث هذه الفئة الضالة المضللة المجرمة الماجورة الارهابية التي تحاول بين الفينة و الاخرى المس بامن الوطن و المواطنين الذي يعد خطر احمر لجميع المغاربة
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6 - farhat الجمعة 07 دجنبر 2018 - 11:11
لامكان للإرهاب في المملكة ونحن بالمرصاد لكل من تول له نفسه الاخلال بالامن بالمغرب الله الوطن الملك
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7 - حقيقة الجمعة 07 دجنبر 2018 - 11:16
الداعشية مسرحية درامية من تأليف المخرج الأمريكي حتى ترسم صورة مشوهة عن المسلمين والإسلام في ذهن كل أمريكي وغيره حتى ينفر منه.
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