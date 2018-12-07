24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4508:1613:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. كفتة الكلاب .. رواية أخرى (5.00)

  2. الأساتذة المُتعاقدون يتوعدّون أمزازي بشهر "ساخن" من الاحتجاجات (5.00)

  3. بطء حيازة وثائق إدارية يُغضب مواطنين بماسة (5.00)

  4. وفود دولية تحول أشغال منتدى الهجرة إلى خارطة طريق مستقبلية (5.00)

  5. شركة أوزون تتوج جمعيات فائزة في مسابقة "أنظف حيّ" بسطات (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | 3 قتلى وإصابة آخرين في حادث مروري بالحوز

3 قتلى وإصابة آخرين في حادث مروري بالحوز

3 قتلى وإصابة آخرين في حادث مروري بالحوز
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 07 دجنبر 2018 - 15:36

لفظ ثلاثة أشخاص أنفاسهم الأخيرة، اليوم الجمعة، في حادثة سير على مستوى طريق جماعة أوريكا التابعة لإقليم الحوز.

وقالت مصادر هسبريس إن الحادثة، التي أودت بحياة الضحايا، تسبب فيها اصطدام بين سيارتين؛ وهو ما أدى إلى وفاة الهالكين في الحين.

وأضافت المصادر نفسها أن أربعة آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها إلى مستعجلات ابن طفيل بمراكش لتلقي الفحوصات والعلاجات الضرورية.

وأشرفت عناصر الدرك الملكي، بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، على نقل جثة الهالكين إلى مستودع الأموات، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث المروري المذكور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - جيمس ماتيس الجمعة 07 دجنبر 2018 - 15:59
السرعة المفرطة غالب ما تكون هي السبب فلهذا يجب عدم الزيادة في السرعة لأنها قد تكون سبب في الوفات اللهم غفر لهم ورحمهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - دمحم الجمعة 07 دجنبر 2018 - 16:04
كم كانت سرعة هذان السيارتين في وسط هذه البنايات و الناس و هذا هو أساس الجريمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - Hassan Sima الجمعة 07 دجنبر 2018 - 16:04
عدم التحگم في القيادة والسهـو والهـاتف والتلفاز والنظرات إلى الغير من النساء قلة الترگيز والسرعة المفرطة وخصوصا عندما تگون الطريق مگتضة ماذا ننتظر فأگيد ملك الموت قريب منا الله إنجينا وياگم و تبثنا على تجنب الگوارث الله إرحم الموتى حقا الأمر مؤسف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - ولد اوريكة الجمعة 07 دجنبر 2018 - 16:08
ان هذه الطريق ومنذ ان قام المسؤولون بتوسعتها اصبحت تعرف حوادث كارثية وخاصة الدراجات النارية "الكابوس" c90 الذين يتسابقون مع اصحاب السيارت وخصوصا في المساء عند الرجوع من المنتجع السياحي في اتجاه المدينة حيث تصبح السرعة في هذه الطريق اكثر من الاوطوروت بل حلبة للسباق لمن "يصل الاول؟!!"
الى خط النهاية=الموت او المستعجلات...لقد اصبح مستعمل هذه الطريق وغيرها في وطننا العزيز يقرا الشهادة قبل ادارة مفتاح سيارته!!؟.الله احفظ اوصافي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.