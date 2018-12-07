3 قتلى وإصابة آخرين في حادث مروري بالحوز

إبراهيم مغراوي من مراكش

لفظ ثلاثة أشخاص أنفاسهم الأخيرة، اليوم الجمعة، في حادثة سير على مستوى طريق جماعة أوريكا التابعة لإقليم الحوز.

وقالت مصادر هسبريس إن الحادثة، التي أودت بحياة الضحايا، تسبب فيها اصطدام بين سيارتين؛ وهو ما أدى إلى وفاة الهالكين في الحين.

وأضافت المصادر نفسها أن أربعة آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها إلى مستعجلات ابن طفيل بمراكش لتلقي الفحوصات والعلاجات الضرورية.

وأشرفت عناصر الدرك الملكي، بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، على نقل جثة الهالكين إلى مستودع الأموات، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث المروري المذكور.