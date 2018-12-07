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كُتّاب وآراء
3 قتلى وإصابة آخرين في حادث مروري بالحوز
لفظ ثلاثة أشخاص أنفاسهم الأخيرة، اليوم الجمعة، في حادثة سير على مستوى طريق جماعة أوريكا التابعة لإقليم الحوز.
وقالت مصادر هسبريس إن الحادثة، التي أودت بحياة الضحايا، تسبب فيها اصطدام بين سيارتين؛ وهو ما أدى إلى وفاة الهالكين في الحين.
وأضافت المصادر نفسها أن أربعة آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها إلى مستعجلات ابن طفيل بمراكش لتلقي الفحوصات والعلاجات الضرورية.
وأشرفت عناصر الدرك الملكي، بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، على نقل جثة الهالكين إلى مستودع الأموات، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث المروري المذكور.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
الى خط النهاية=الموت او المستعجلات...لقد اصبح مستعمل هذه الطريق وغيرها في وطننا العزيز يقرا الشهادة قبل ادارة مفتاح سيارته!!؟.الله احفظ اوصافي.