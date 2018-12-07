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الرئيسية | حوادث | جمارك الناظور تحبط تهريب شحنة ملابس جديدة

جمارك الناظور تحبط تهريب شحنة ملابس جديدة

جمارك الناظور تحبط تهريب شحنة ملابس جديدة
هسبريس من الرباط
الجمعة 07 دجنبر 2018 - 18:36

كشفت المديرية العامة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن أهم العمليات التي قامت بها عناصرها خلال الأيام الماضية، حيث أوردت أن عناصر من سرية جمارك الناظور اعترضت، يوم 29 نونبر الفائت، طريق سيارة كبيرة الحجم، على الطريق الوطنية الرابطة بين دار الكبداني والقندوسي، محملة بشحنة ملابس جديدة مهربة، حيث تبلغ قيمتها أزيد من 1.23 مليون درهم.

وفي الرابع من دجنبر الحالي، تمكنت عناصر ميناء بني أنصار بالناظور من إحباط محاولة تهريب عدد كبير من المواد الطبية ومستحضرات التجميل الفاخرة وملابس من النوع الرفيع، تقدر قيمتها بـ0.54 مليون درهم، حيث تم إيقاف سائق الشاحنة المرقمة بالمغرب.

في اليوم الموالي، تمكنت عناصر زمرة ميضار من حجز عدد من الأحذية الرياضية ذات الماركة العالمية، وألبسة ومستحضرات تجميل، بقيمة مالية تصل إلى سبعة مائة ألف درهم، على متن ثلاث حافلات.

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1 - هارب الجمعة 07 دجنبر 2018 - 19:47
مع احتراماتي للجمارك ولكن ما بان ليها غير الملابس فقط وتهريب وتبييض المال ما كاينش شي اسكانير .المال لتيتهرب بالملايير هادو غير أوراق ما شي ثوب الله أهديكم خليو المواطن المسكين أعيش ولو عن طريق التهريب راه كل شي تيهرب
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