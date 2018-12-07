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الرئيسية | حوادث | التحقيق في وفاة أجنبي بالمدينة العتيقة بمراكش

التحقيق في وفاة أجنبي بالمدينة العتيقة بمراكش

التحقيق في وفاة أجنبي بالمدينة العتيقة بمراكش
إبراهيم مغراوي
الجمعة 07 دجنبر 2018 - 23:02

فتحت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الجمعة، تحقيقا أوليا بخصوص أجنبي عثر عليه ميتا بشقته بزنقة فاطمة الزهراء بحي الرميلة بمقاطعة المدينة العتيقة.

واضطرت عناصر الشرطة التقنية والعلمية إلى اقتحام شقة الأجنبي، بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث وجدته ميتا ومجردا من ملابسه، وعليه آثار الضرب في رأسه ومناطق أخرى من جسده.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية فرنسي الجنسية، يبلغ من العمر 84 عاما، ويعيش وحده بالشقة المشار إليها.

وقامت عناصر الشرطة التقنية والعلمية بأخذ البصمات وجمع كل المعطيات التي يمكن أن تفيد في الوصول إلى حقيقة وفاة الأجنبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الله اعلم الجمعة 07 دجنبر 2018 - 23:13
القضية فيها الجنس والله أعلم .
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2 - فاس الجمعة 07 دجنبر 2018 - 23:22
سرقة.. او شدود جنسي.. اصبحت مراكش مثل بانكوك...
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3 - الاحمدي عبد الله السبت 08 دجنبر 2018 - 00:05
‏هكذا تريدون تطوير السياحة وتشجيع المتقاعدين على الاستقرار بالمغرب، بلد الانفتاح والتسامح...؟ لا يمر فصل واحد دون تسجيل جريمة تقتيل في حق أجنبي أحب البلد وفضلها على بلدان عديدة...لا ثم لا.
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