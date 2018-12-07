24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:45
|08:16
|13:24
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- احتجاج تربويين في بني ملال
- فاخر يُغادر الجيش رسمياً ودحان يخلفه مؤقَّتا
- الكندوزي: مروان فيلايني يشعر بالغيرة من شعري
- أطباء يطرقون باب الملك
- هجمات "16 ماي" في سيدي مومن .. ما الذي تغّير بعد 15 سنة؟
الأساتذة المُتعاقدون يتوعدّون أمزازي بشهر "ساخن" من الاحتجاجات (5.00)
خبراء مغاربة يقاربون رهانات وتحديات الهجرة بمنتدى مراكش (5.00)
- مواقف جامدة تبدد أجواء إيجابية في محطة جنيف حول الصحراء - (73)
- مباحثات جنيف تكشف "تهور" البوليساريو و"سلطوية" الأمم المتحدة - (71)
- بدر بانون يعتدي بالضرب على مصور "هسبورت" - (64)
- احتفال المغاربة في "رأس العام" .. حاجة للفرح أم رغبة في البذخ؟ - (61)
- حقوقيون يناشدون الدولة بالتصويت على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التحقيق في وفاة أجنبي بالمدينة العتيقة بمراكش
فتحت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الجمعة، تحقيقا أوليا بخصوص أجنبي عثر عليه ميتا بشقته بزنقة فاطمة الزهراء بحي الرميلة بمقاطعة المدينة العتيقة.
واضطرت عناصر الشرطة التقنية والعلمية إلى اقتحام شقة الأجنبي، بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث وجدته ميتا ومجردا من ملابسه، وعليه آثار الضرب في رأسه ومناطق أخرى من جسده.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية فرنسي الجنسية، يبلغ من العمر 84 عاما، ويعيش وحده بالشقة المشار إليها.
وقامت عناصر الشرطة التقنية والعلمية بأخذ البصمات وجمع كل المعطيات التي يمكن أن تفيد في الوصول إلى حقيقة وفاة الأجنبي.