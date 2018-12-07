التحقيق في وفاة أجنبي بالمدينة العتيقة بمراكش

إبراهيم مغراوي

فتحت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الجمعة، تحقيقا أوليا بخصوص أجنبي عثر عليه ميتا بشقته بزنقة فاطمة الزهراء بحي الرميلة بمقاطعة المدينة العتيقة.

واضطرت عناصر الشرطة التقنية والعلمية إلى اقتحام شقة الأجنبي، بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث وجدته ميتا ومجردا من ملابسه، وعليه آثار الضرب في رأسه ومناطق أخرى من جسده.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية فرنسي الجنسية، يبلغ من العمر 84 عاما، ويعيش وحده بالشقة المشار إليها.

وقامت عناصر الشرطة التقنية والعلمية بأخذ البصمات وجمع كل المعطيات التي يمكن أن تفيد في الوصول إلى حقيقة وفاة الأجنبي.