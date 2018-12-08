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الرئيسية | حوادث | الدرك يحقق في وفاة تلميذين ناحية تاونات

الدرك يحقق في وفاة تلميذين ناحية تاونات

الدرك يحقق في وفاة تلميذين ناحية تاونات
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 08 دجنبر 2018 - 13:05

باشرت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي لعين عائشة، الجمعة، التحقيق في ظروف وفاة تلميذين يتابعان دراستهما بمدرستين تابعتين لجماعة بوعروس بضواحي تاونات، في حادثين منفصلين أوديا بحياتهما يوم الخميس.

وكان التلميذ الأول، الذي يتابع دراسته بالمستوى الثاني ابتدائي بمدرسة الخيايطة، قد لقي مصرعه إثر سقوطه، في حادث وصف بالعرضي، في "مطفية" مخصصة لتجميع مياه الأمطار بمحيط مؤسسته التعليمية. بينما كان التلميذ الثاني، الذي يتابع دراسته بمستوى السادس ابتدائي بمدرسة أولاد علي، قد لفظ أنفاسه الأخيرة في طريقه إلى المستشفى الإقليمي لتاونات، على متن سيارة إسعاف، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة داخل فصله الدراسي، سقط على إثرها مغمى عليه.

هذا، وأحيلت جثتا التلميذين الهالكين على مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعهما للتشريح الطبي للتأكد من سبب وفاتهما.

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