جمارك باب سبتة تحجز 36 كيلوغراما من الشيرا

هسبريس من الرباط

حجزت عناصر الجمارك بمعبر باب سبتة، مساء الجمعة، 36 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن سيارة مرقمة بالخارج.

هذه العملية تمت، وفق مصدر جمركي، خلال مراقبة روتينية، حيث كانت المخدرات مدسوسة في مخابئ معدة أسفل الكرسيين الأماميين لسيارة مرقمة بإسبانيا كانت في طريقها لدخول مدينة سبتة المحتلة.

وأضاف المصدر ذاته أن العملية أسفرت أيضا عن اعتقال سائق السيارة، ويتعلق الأمر بمواطن مغربي مقيم بإسبانيا تمت إحالته على الشرطة القضائية بمدينة تطوان لاستكمال التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.