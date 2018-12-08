جثة متحللة تستنفر مصالح الدرك في شفشاون‎

أيوب صدور

باشرت عناصر من الدرك الملكي بإقليم شفشاون تحقيقاتها الأولية، بأمر من النيابة العامة، للوقوف على ظروف وملابسات العثور على جثة متحللة بعدما فاحت رائحة كريهة بمركز جماعة بني احمد.

ووفق مصادر هسبريس فإن العثور على الجثة على بعد أمتار من مركز الدرك استنفر العناصر الدركية والسلطات المحلية التي انتقلت إلى المكان من أجل التوصل إلى ظروف وملابسات الوفاة.

وتم نقل عينات من الجثة التي كانت في مراحل متقدمة من التحلل من أجل إخضاعها للتحاليل والتشريح، قصد الوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، وتحديد هوية المتوفى.