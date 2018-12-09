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الرئيسية | حوادث | انقلاب سيارة يصرع شابا نواحي ابن أحمد

انقلاب سيارة يصرع شابا نواحي ابن أحمد

انقلاب سيارة يصرع شابا نواحي ابن أحمد
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 09 دجنبر 2018 - 08:37

لقي شاب ثلاثيني مصرعه أمس السبت بعد تعرّضه لحادثة سير قاتلة، إثر انقلاب سيارة كان على متنها متّجها إلى أحد الأسواق الأسبوعية بمنطقة رأس العين الشاوية، دائرة ابن أحمد ناحية سطات.

وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر من الدرك الملكي برأس العين الشاوية، وممثل عن السلطة المحلية، فتمت معاينة جثة الضحية "م،ز"، المزداد سنة 1981 بدوار أولاد علي بن علي، منطقة أولاد اشبانة قيادة رأس العين الشاوية، دائرة ابن أحمد إقليم سطات، وهو متزوج وأب لطفل.

وأمرت النيابة العامة المختصة بمدينة ابن أحمد بتوجيه جثة الضحية بواسطة سيارة لنقل الأموات إلى مستودع الأموات بمستشفى سطات، قصد المعاينة أو التشريح، لفائدة البحث المفتوح من قبل درك رأس العين لتحديد ظروف وملابسات وقوع الحادث المميت.

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