قطار يردي شابا عشرينيا قتيلا بالقصر الكبير

هسبريس من الرباط

عرف الخط السككي الرابط بين مدينتي القصر الكبير والقنيطرة، زوال اليوم، وقوع حادثة مروعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 26 سنة، بعدما دهسه القطار رقم 356.

الحادثة التي جرت بالنقطة الكيلومترية 102 على 410، بالقرب من جسر الثانوية التأهيلية المحمدية بالقصر الكبير، عرفت حضور ممثلين عن السلطات المحلية وعناصر الأمن والوقاية المدنية، ليتم نقل المصاب إلى المستشفى المدني بالقصر الكبير لإنقاذ حياته، غير أن خطورة الإصابة عجلت بوفاته.

وأحيلت جثة الهالك على مستودع الأموات، من أجل استكمال الإجراءات الإدارية قبل تسليمها إلى أهل الضحية قصد دفنها.