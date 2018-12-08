24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1713:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مسيرة بالرباط لدعم معتقلي حراكي الريف وجرادة (5.00)

  2. شيخ مصري: "لا علاقات جنسية داخل الجنة" (5.00)

  3. الصين تطلق أول مسبار للهبوط على القمر المعتم (5.00)

  4. تيلرسون: ترامب "متخلف" .. والرئيس: "غبي" (5.00)

  5. مغاربة يعتنون بالأقوال أكثر من الأفعال .. السبب أخطاء في التربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | قطار يردي شابا عشرينيا قتيلا بالقصر الكبير

قطار يردي شابا عشرينيا قتيلا بالقصر الكبير

قطار يردي شابا عشرينيا قتيلا بالقصر الكبير
هسبريس من الرباط
السبت 08 دجنبر 2018 - 21:05

عرف الخط السككي الرابط بين مدينتي القصر الكبير والقنيطرة، زوال اليوم، وقوع حادثة مروعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 26 سنة، بعدما دهسه القطار رقم 356.

الحادثة التي جرت بالنقطة الكيلومترية 102 على 410، بالقرب من جسر الثانوية التأهيلية المحمدية بالقصر الكبير، عرفت حضور ممثلين عن السلطات المحلية وعناصر الأمن والوقاية المدنية، ليتم نقل المصاب إلى المستشفى المدني بالقصر الكبير لإنقاذ حياته، غير أن خطورة الإصابة عجلت بوفاته.

وأحيلت جثة الهالك على مستودع الأموات، من أجل استكمال الإجراءات الإدارية قبل تسليمها إلى أهل الضحية قصد دفنها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.