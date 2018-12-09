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الرئيسية | حوادث | درك السراغنة يحيل تاجر "ماحيا" على وكيل الملك

درك السراغنة يحيل تاجر "ماحيا" على وكيل الملك

درك السراغنة يحيل تاجر "ماحيا" على وكيل الملك
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 09 دجنبر 2018 - 05:50

أحالت قيادة الدرك الملكي بإقليم السراغنة، السبت، متاجرا بمسكر ماء الحياة، تم توقيفه متلبسا بحيازة ما يفوق 900 لتر من هذه المادة الكحولية، على وكيل الملك لدى الحكمة الابتدائية بعاصمة الإقليم المذكور.

وقالت مصادر هسبريس إن توقيف المعني جاء بعدما نصبت له عناصر الدرك الملكي كمينا محكما خلال حملتها التمشيطية التي قامت بها يوم الخميس الماضي بدواري العرارمة وكتاوة.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الملكي أوقفت خلال العملية نفسها فتاة كانت صحبة التاجر المذكور، بتهمة الفساد، وحجزت دراجة نارية كان يستخدمها لتوزيع المادة المسكرة.

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