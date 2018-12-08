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دراجة نارية تنهي حياة ستيني بضواحي تنغير
الأحد 09 دجنبر 2018 - 00:04
تسبب انقلاب دراجة نارية على مستوى قنطرة أم عياش، بالقرب من مدينة قلعة مكونة بإقليم تنغير، مساء أمس، في وفاة رجل في عقده السادس على الفور، نتيجة إصابته بجروح بليغة.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الحادث نجم عن سقوط الدراجة النارية، التي كان الضحية على متنها، إلى أسفل القنطرة، بعد أن فقد السيطرة عليها.
وعقب إشعارها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي بمدينة قلعة مكونة إلى مكان الحادث، حيث تم نقل جثة الهالك إلى قسم الأموات بالمستشفى المحلي لقلعة مكونة، فيما سارعت عناصر الدرك الملكي إلى فتح تحقيق في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.