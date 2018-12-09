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الوساطة في الدعارة تورط شخصا في مراكش
الأحد 09 دجنبر 2018 - 09:48
أحالت الشرطة القضائية بولاية مراكش، أمس السبت، شخصا على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتهمة الفساد وإعداد وكر للدعارة الراقية.
وتعود عملية توقيف الوسيط المذكور، الذي شكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، بعد اعتراف معتقلات ومعتقلين في قضية دعارة اعتقل فيها خليجيون رفقة مومسات بفيلا للدعارة بحي النخيل السياحي.
وكانت فرقة الأخلاق، التابعة للشرطة القضائية، أوقفت صباح اليوم السبت، 35 فتاة و3 أشخاص يمتهنون الوساطة في الدعارة، بعد مداهمتهم فيلا بحي النخيل.