درك إمنتانوت يوقف شخصا بتهمة تهريب الذهب

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتحت عناصر الدرك الملكي بإمنتانوت، أمس السبت، تحقيقا في عملية استخراج غير قانونية للمعادن من مناجم سكساوة بجماعة آيت حدو يوسف.

وجاء هذا التحقيق إثر توقيف شخص على متن سيارة في سد قضائي متلبسا بحيازة ما يفوق طنا من التراب الذي يستخرجه عمال مناجم سكساوة.

وقالت مصادر هسبريس إن عملية تفتيش منزل المعني بالأمر بجماعة انفيفة أسفرت عن العثور على كمية من معدن الذهب. كما تم حجز معدات تقليدية تستعمل في استخراج هذه المادة الثمينة.

جدير بالذكر أن الموقوف وضع رهن الحراسة النظرية، تحت إشراف وكيل الملك لدى ابتدائية إمنتانوت، لتعميق البحث معه عن شركائه المفترضين.

ويشار إلى أن عناصر الدرك الملكي حجزت السيارة التي كانت محملة بالتراب الممزوج بمعدن الذهب.