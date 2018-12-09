السوالم .. "السماوي" يقود شخصين صوب الدرك

إبراهيم الحافظون من سطات

عرضت عناصر من الدرك الملكي التابعة لمركز السوالم سرية برشيد، اليوم الأحد، شخصين من ذوي السوابق القضائية على النيابة العامة بابتدائية المدينة، للنظر في ما نسب إليهما من تهم تتعلق بالنصب والاحتيال على النساء بالسوالم وسلبهن أموالهم على طريقة" السماوي".

وكانت سيّدة تنحدر من مركز السوالم ناحية برشيد قد تقدّمت بشكاية لدى مركز درك السوالم، تبسط فيها تعرّضها للنصب والاحتيال من قبل شخصين على طريقة التنويم بما يعرف بـ"السماوي"، حيث سلّمتهما بطاقة بنكية مع القنّ السرّي دون وعي، فقاما بسحب ما يفوق ألفي درهم من حسابها البنكي ثم اختفيا عن الأنظار.

وكثّفت الضابطة القضائية بالسوالم تحرياتها وأبحاثها، التي أسفرت عن الاهتداء إلى سيارة مأجورة، كانا قد استعملها المشتبه فيهما في تنفيذ العملية، لتتمكّن من إيقافهما بمدينة الدار البيضاء، والاستماع إليهما تمهيديا في محضر قانوني ووضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد إيقاف المشتبه فيهما تقدّمت سيدة ثانية سبق أن وضعت شكايتها في حق الموقوفين فتعرّفت عليهما، مؤكّدة تعريضها للتنويم وفقدان الوعي والاستيلاء على مبلغ مالي بطريقة "السماوي".