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الرئيسية | حوادث | السوالم .. "السماوي" يقود شخصين صوب الدرك

السوالم .. "السماوي" يقود شخصين صوب الدرك

السوالم .. "السماوي" يقود شخصين صوب الدرك
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 09 دجنبر 2018 - 16:05

عرضت عناصر من الدرك الملكي التابعة لمركز السوالم سرية برشيد، اليوم الأحد، شخصين من ذوي السوابق القضائية على النيابة العامة بابتدائية المدينة، للنظر في ما نسب إليهما من تهم تتعلق بالنصب والاحتيال على النساء بالسوالم وسلبهن أموالهم على طريقة" السماوي".

وكانت سيّدة تنحدر من مركز السوالم ناحية برشيد قد تقدّمت بشكاية لدى مركز درك السوالم، تبسط فيها تعرّضها للنصب والاحتيال من قبل شخصين على طريقة التنويم بما يعرف بـ"السماوي"، حيث سلّمتهما بطاقة بنكية مع القنّ السرّي دون وعي، فقاما بسحب ما يفوق ألفي درهم من حسابها البنكي ثم اختفيا عن الأنظار.

وكثّفت الضابطة القضائية بالسوالم تحرياتها وأبحاثها، التي أسفرت عن الاهتداء إلى سيارة مأجورة، كانا قد استعملها المشتبه فيهما في تنفيذ العملية، لتتمكّن من إيقافهما بمدينة الدار البيضاء، والاستماع إليهما تمهيديا في محضر قانوني ووضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد إيقاف المشتبه فيهما تقدّمت سيدة ثانية سبق أن وضعت شكايتها في حق الموقوفين فتعرّفت عليهما، مؤكّدة تعريضها للتنويم وفقدان الوعي والاستيلاء على مبلغ مالي بطريقة "السماوي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - سعيد الأحد 09 دجنبر 2018 - 16:25
انه لا وجود لتنظيم مغناطيسي في ما يسمى السماوي أو (السمرة ) كما كان يسمى في بداياته، بل فقط محتالان محترفان أحدهم يحفظ بعد التعاويد و الكلام الذي يردده (الفقهة ) أو السحرة، و الصحية الذي يختارون بعناية، في الغالب امرأة و أحيانا رجل ،القاسم المشترك بين الضحايا، هو الأمية و الجهل ،(و النية ) و الاينان بالخرافات والكرامات و الاضرحة ،،،و أخيرا الطمع ،في الاول يوهمونم بأنهم يعلمون الغيب و يشغلون الجن، و ان الموال التي بحوزتهم فيها العكس أو التابعة و غير ذالك، ،فيجب القراءة عليها و من ثم ستحل البركة عليها و ستتظاعف الخ، و غالبية الضحايا يدعون التنويم و الطلاميس الخ ،ليسوا عن سذاجتهم و جهلهم، لأنه بعد ذهاب الأموال يودون أن يحافظوا على ماء الوجه (أوروبا كذالك فيها السماوي لكن بطرق أخرى، أكثر ذكاء و حرفية ) ،،،
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2 - nadori الأحد 09 دجنبر 2018 - 16:32
حين يتم تجهيل الشعب .. هذه هي النتائج
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3 - ADAM الأحد 09 دجنبر 2018 - 16:44
بعد فضيحة الرقية الشرعية على طريقة الأفلام الإيباحية تعود ظاهرة النصب بالتنويم السماوي كما يسمونه الى الواجهة
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4 - rodéo الأحد 09 دجنبر 2018 - 16:47
كيف يتم هذا التنويم ؟؟؟ لا أجد له أي مفسر سوى الجهل و إلا فليذهب هؤلاء الدجالين إلى من يملك أموال طائلة و يسلبوه أمواله إن استطاعوا !
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