24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
10/12/2018
الأيام القادمة
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:47
|08:18
|13:25
|16:00
|18:22
|19:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
- إعادة فتح "سجن الكاتراز" المثير للجدل في الدنمارك
- انقلاب سيارة يخلف قتيلا في ضواحي مدينة الداخلة
- الرباح: كل الأحزاب والنقابات تخدم الوطن و"طحنها" يؤدي إلى الكوارث
- نادي يوسفية برشيد ينهزم بهدفين أمام اتحاد طنجة
- بونوم: "ورشات الأطلس" تبرز تنوّع الصناعة السينمائية المغربية
الدخيل: الساكنة في الصحراء لا تنتظرُ الطّرق والعمارات و"الكريمات" (5.00)
- الرباح: كل الأحزاب والنقابات تخدم الوطن و"طحنها" يؤدي إلى الكوارث - (107)
- والدة "مدير البسيج" عبد الحق الخيام في ذمة الله - (65)
- الدخيل: الساكنة في الصحراء لا تنتظرُ الطّرق والعمارات و"الكريمات" - (55)
- احتجاج "السترات الصفراء" .. المئات يوضعون رهن الاحتجاز في فرنسا - (52)
- هذه تعليمات النيابة العامّة لحماية المغاربة وسط "الأماكن الخاصّة" - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
حجز كيلوغرامات من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة
الاثنين 10 دجنبر 2018 - 03:15
تمكنت عناصر فرقة المراقبة المختلطة المكونة من الجمارك والأمن بمعبر باب سبتة من حجز 10 كيلوغرامات من مخدر الشيرا.
وأفاد مصدر جمركي أن عناصر فرقة المراقبة بمنطقة المغادرة بمعبر باب سبتة عثرت على هذه الكمية من المخدرات، المعدة على شكل صفائح، مدسوسة بعناية في تجاويف على مستوى أرضية سيارة خفيفة مرقمة بإسبانيا، كانت في طريقها لدخول مدينة سبتة.
وأكد المصدر نفسه أن العملية أسفرت، أيضا، عن اعتقال سائق السيارة، مغربي مقيم بإسبانيا، والمعني بالأمر أحيل على الفرقة الولائية للشرطة القضائية، بمدينة تطوان، لتعميق البحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.