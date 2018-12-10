حجز كيلوغرامات من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

هسبريس - و.م.ع

تمكنت عناصر فرقة المراقبة المختلطة المكونة من الجمارك والأمن بمعبر باب سبتة من حجز 10 كيلوغرامات من مخدر الشيرا.

وأفاد مصدر جمركي أن عناصر فرقة المراقبة بمنطقة المغادرة بمعبر باب سبتة عثرت على هذه الكمية من المخدرات، المعدة على شكل صفائح، مدسوسة بعناية في تجاويف على مستوى أرضية سيارة خفيفة مرقمة بإسبانيا، كانت في طريقها لدخول مدينة سبتة.

وأكد المصدر نفسه أن العملية أسفرت، أيضا، عن اعتقال سائق السيارة، مغربي مقيم بإسبانيا، والمعني بالأمر أحيل على الفرقة الولائية للشرطة القضائية، بمدينة تطوان، لتعميق البحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.