تحقيقات الشرطة تفكّ لغز قتل أربعيني في ابن احمد

إبراهيم الحافظون من سطات

تمكّنت عناصر الأمن بمدينة ابن أحمد، التابعة لولاية أمن سطات، من فك لغز جريمة القتل التي راح ضحيتها شخص أربعيني، بعد العثور عليه جثة هامدة تحمل آثار الضرب والجرح، حيث حدّدت الشرطة في بداية الأمر هوية الضحية "ب. ك" المنحدر من المنطقة نفسها.

التحقيقات والأبحاث التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية بتنسيق مع الشرطة العلمية، تحت إشراف النيابة العامة باستئنافية سطات، أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص على مراحل، اليوم الأحد، للاشتباه في علاقتهم بجريمة القتل بعد الاغتصاب.

وجرى وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية والاستماع إليهم في محضر تمهيدي، في انتظار عرضهم على الوكيل العام للملك واستكمال مجريات التحقيق لتحديد التّهم، والنظر في المنسوب لكل واحد منهم.

وكانت عناصر الضابطة القضائية والسلطات المحلية قد استنفرت مصالحها، زوال يوم الخميس الفارط بمدينة ابن أحمد، بعد العثور على جثة شخص أربعيني عار بمجرى مائي للصرف الصحي قرب "عوينة رمضان"، على مستوى قنطرة "بوحولة" بالمدينة ذاتها.

وبعد معاينة جثة الضحية، تبيّن أنها تحمل آثار العنف، وقامت عناصر الشرطة القضائية والعلمية بمسح محيط الجريمة، فعثرت على بعض ملابس الهالك، دون التعرّف على هويته، نظرا لعدم توفّره على أي وثيقة تثبت ذلك.

وأمرت النيابة العامّة بتوجيه جثة الهالك نحو مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، حيث خضعت للتشريح لفائدة البحث المفتوح لكشف السبب الحقيقي للوفاة.