إيقاف امرأة مع ابن عمها بسبب "الخيانة الزوجية"

رشيد الكويرتي من فاس

أوقفت مصالح الدرك الملكي بإيموزار كندر امرة متزوجة وابن عمها العازب للاشتباه فيهما بالخيانة الزوجية، وممارسة الفساد، من داخل بيت الزوجة الكائن بدوار الركادة التابع لجماعة آيت السبع لجروف ناحية إيموزار كندر.

ووفق ما أوردته مصادر هسبريس فإن أشقاء الزوجة أبلغوا مصالح الدرك الملكي بتسلل ابن عمهم إلى بيت شقيقتهم، في غياب زوجها، بعد أن حامت الشكوك حول العلاقة التي تجمع بينهما.

عناصر الدرك الملكي حضرت إلى عين المكان وأوقفت المعنيين بالأمر، وتم الاحتفاظ بالاثنين، اللذين يوجدان في عقدهما الرابع، تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.